今年來聯準會（Fed）立場轉換，釋放鷹派訊號，在升息環境下，金融業具較佳營運展望，但相較於金融股，金融債過往在Fed首度升息後及啟動縮表後，波動相對較小，且指數報酬不俗，穩健型投資者可適度留意，因應升息趨勢與其他不確定性的來回波動環境，穩健布局因應首選。

投信法人表示，貨幣政策緊縮預期使得金融市場震盪加劇，在市場投資氣氛謹慎下，風險性資產出現大小不一的回調，就過往經驗來看，貨幣政策調整的預期，往往為市場帶來波動，加上近期市場也同步反應估值過高情況，資產價格有所修正，但並非因為企業營運不佳，整體基本面好轉趨勢仍不變。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，Fed聲明預告將升息，縮表也在不遠，目前美債10年期公債殖利率若大幅上升，將需要配合市場對長期利率的認知改變，若以疫情後美債30年期的高點約2.50％來預測，短線10年期公債高點應大約在2.0～2.20％，與現階段相較，後續上升空間其實不多。

至於Fed縮表方面，因市場上仍然有大約3.5兆美元的超額流動性，經由金融機構閒置回存於央行，基本上市場仍有能力承受。

徐建華認為，就產業面來看，銀行為升息受惠產業，未來進入升息循環將帶動利差擴大。由於銀行資產負債表上，仍有相當多的剩餘流動性，貸款需求的潛在反彈與獲利率有望持續提升，有利強化銀行財務體質、降低信用風險，根據日前摩根士丹利的調查，高達45％受訪者認為，金融業將是今年表現較佳的產業，產業展望無虞。

依過往經驗，升息對金融股屬利多，不過相較金融債波動度也明顯較大，以2015年12月Fed首度升息後10個月內為例，金融債不僅期間內跌幅較金融股較小，最終報酬率也較高，接近7.8％，再觀察2017年6月Fed宣布啟動縮表並加速升息，直到2019年9月結束縮表期間，金融債表現穩健，漲幅超過一成，期間上下震盪幅度也較金融股低。

因此，現階段建議訴求因應升息趨勢穩健配置的投資者，不妨可參考產業營運展望明朗，表現相對穩定，且發行機構信評佳又帶有收益優勢的金融債。