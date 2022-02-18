為快速激發經濟增長動力，越南政府近期刺激政策不斷出招，積極為今年設定經濟成長目標6～6.5％邁進，最新的1月零售額年增1.3％、月增6.7％，凸顯服務業隨流動性改善和旅遊業重新開放而有好表現，且1月製造業PMI為53.7、創去年4月以來新高，即服務業與製造業雙帶頭，激勵中長期越股表現可期，有利分批布局或定時定額投資越南股票基金。

近期越南政府通報新冠確診人數上升，但隨著疫苗接種普及率升高，當地工廠預期不會像去年一樣實施封城關廠措施，對目前受阻的全球供應鏈無疑是一大利多。該國衛生部統計指出，目前逾76％人口至少接種2劑疫苗，去年9月施打率僅3.3％。

且鑒於防疫思維已大幅轉變，越南近期正逐漸鬆綁限制措施，包括上周學校已重新開放，該國政府還宣布從15日起，取消先前對所有國際航班的疫情管制。越南2020年3月以來，為因應疫情，幾乎對全世界實施鎖國，嚴重打擊越南觀光。

日盛越南機會基金研究團隊表示，從總體經濟來看，越南已展現出「與病毒共存」的韌性，國內旅遊及消費火熱，政府計劃3月底到4月底前將開放外國觀光客。政策面上經濟刺激政策一如預期出台，1月11日公布決議，確立2025年前南北高速公路投資規劃，及1月30日加碼發布決議，確立今年在安全健康前提下，適度開放經濟、公共投資、貨幣政策寬鬆路線，這皆是有利經濟與股市的正面訊息。

針對近期聯準會對升息與縮表的鷹派方向，日盛越南機會基金研究團隊分析，從歷史經驗來看，2004年與2015年聯準會升息前，越南股市雖有小幅震盪，但隨正式啟動升息，股市分別上漲106.5％與74.6％。同時IMF分析，以經常帳餘額、公共債務，外匯儲備、外債、消費物價等指標，所組成的脆弱指數來衡量新興／邊境國家，越南宏觀經濟表現穩健堅實，於眾多國家中排名居前，有利抵禦聯準會升息壓力。