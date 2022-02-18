就算整場比賽手感都陷低迷，吉米巴特勒還是在關鍵時刻絕不手軟！熱火18日跟黃蜂打到第2次延長賽，驚險靠著巴特勒最後31秒關鍵三分命中，最後以111比107氣走黃蜂，本季遭遇黃蜂3戰全勝，更以38勝21敗戰績，重新跟公牛並列東區龍頭。

原本打到正規賽最後關頭，黃蜂還取得11分領先，沒想到竟讓熱火打出瘋狂15比3猛攻超前兩分，幸好哈瑞爾讀秒階段及時放進兩分，接著熱火把最後一擊交給吉米巴特勒，他在幾乎槍響同時中距離出手沒進，雙方87平進入延長加賽。

其實第1次延長賽最後1.2秒，哈瑞爾的罰球有機會幫助黃蜂逆轉，沒想到他兩罰中1，也讓比賽以97平進入第2次延長賽；打到第2次延長賽還剩2分10秒，拉梅洛被吹進攻犯規，也是他個人第6犯畢業離場，讓黃蜂場上頓時更居劣勢。

打到第2次延長賽還剩52秒，布瑞吉斯完成三分打，把比數追成102比104，可是吉米巴特勒最後31秒投進個人此役首顆三分球，布瑞吉斯馬上也還以三分球，羅瑞接下來放進兩分，烏布雷搶投三分沒進，鄧肯羅賓生兩罰俱中帶走勝利。

熱火以羅瑞25分、9籃板及5助攻表現最佳，鄧肯羅賓生也拿21分，吉米巴特勒貢獻15分、10籃板及8助攻的接近大三元表現，阿德巴約15分、13籃板，塔克15分、10籃板；黃蜂則以布瑞吉斯29分最高，哈瑞爾24分，拉梅洛鮑爾拿下14分、14助攻與10籃板的大三元。