鄭姓車手到超商取款時立刻遭警方圍捕。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方查扣手機、存摺、金融卡、現金等物。（洪靖宜攝）

近來手機詐騙、垃圾訊息氾濫，從股票投資到借貸廣告都有。就有詐欺集團以假投資外匯、期貨等可獲利詐術，誘使112名被害人受騙上當，詐騙金額估計2千萬餘元，其中一名退休老翁陸續投入1千多萬投資期貨，最後欲出金時卻找不到人，欲哭無淚。

該集團成員先以亂槍打鳥方式隨機傳送簡訊連結，打著「給我機會還你未來」、「實現財富自由」等話術，邀集被害人加入通訊軟體後，就有「專人服務」，以投資外匯、期貨可大幅獲利為話術，再要求被害人加入投資群組，群裡更安插假成員分享獲利成果，以取信被害人，下一步就是下載詐騙集團自行研發的假APP，投入大筆金錢投資操作，如果虧錢就叫你補錢、如果贏錢就加碼，等到帳上獲利欲出金時，再以各種理由推阻後失去聯繫。

警方調查，該集團誘使112名被害人受騙上當，詐騙金額估計高達2千萬餘元，其中一名71林姓老翁，從去年6月期間投資期貨，2個月內陸續投入1千多萬，跟著詐騙集團指示操作期貨，獲利想出金時詐騙集團以各種理由推阻，再把林翁踢出群組後失去聯繫，退休老本從此一去不復返。

高雄市刑大隊偵五隊13分隊員警，調閱相關資料確認犯嫌身分及藏匿處所，趁集團成員33歲的鄭姓車手頭剛進入超商取款，隨即一擁而上將人拘提逮捕，並從他身上查扣金融卡、贓款及手機等物，另外於高雄、花蓮等地抓到其餘6名車手，以及通知7名人頭帳戶的提供者到案，並查扣手機5支、存摺3本、金融卡2張、新台幣25萬4400元等物。訊後14人依涉嫌刑法詐欺罪及洗錢防制條例罪嫌移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。