大美人「紅姑」鍾楚紅16日過62歲生日，昨(17日)她在微博曬出感謝照，可見她收到的花束、花籃多到可堆成山，愛花的她也特別素顏與花兒們合影，開心說：「每年生日都收到大家滿滿的祝福，非常感恩！今年的願望，願大家平安」，而過去表示不喜歡靠醫美維持美貌的她，在照片中氣質美貌依舊，相當動人。

鍾楚紅是80年代最紅的花旦之一，和林青霞、張曼玉、梅艷芳共稱封為「霞玉芳紅」，由於她有一雙靈巧電眼和豐厚性感嘴唇，更有人稱呼她是「香港瑪麗蓮夢露」，連「永遠的東方不敗」林青霞早年受訪，坦言對自己的嘴唇最不滿意，無奈說：「我這嘴好蠢的，不夠性感，我照相都不想看到自己的嘴」，並舉例最羨慕鍾楚紅的嘴，性感又迷人。

鍾楚紅16日過62歲生日。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

追求者無數的鍾楚紅，1991年情定嫁給廣告才子朱家鼎，兩人婚前便說好不生育小孩，婚後鍾楚紅為愛淡出演藝圈，2007年朱家鼎因大腸癌病逝，享年53歲，鍾楚紅恢復一人生活後曾表示不再婚，「一生只愛朱家鼎一人」，而外界以為她因丈夫的財產下半生無憂無慮，其實她早年便投資有道，靠投資房地產坐擁3座豪宅，價值超過上億港幣。

鍾楚紅素顏曬美照。（圖／翻攝自鍾楚紅Cherie微博）

被譽為一代美女的鍾楚紅先前被問到年紀大時是否考慮過醫美？她強調自己只想簡單樸實生活，放話此生不會想去做醫美，直言：「人總是要老的」，只有做真實的自己才能活得開心，而她凍齡的秘訣就是注重飲食和作息，吃飯只吃7分飽，少吃肉多吃蔬菜，按時運動，去年她更曬出自己爬山照片，寫下：「春天真好」。