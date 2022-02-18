台北市副市長黃珊珊有意參選台北市長，下屆台北市長選舉預料將形成藍綠白「三腳督」，前台北市長郝龍斌日前拋出「藍白合」，避免藍白相爭，讓民進黨得利。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如今天接受廣播專訪表示，若沒意外黃珊珊會參選，民眾黨目標是延續執政，所以沒有「藍白合」的可能。蔡壁如更打趣地說，國民黨支持者以年長者居多，民眾黨則是年輕人，如果合起來就變成「青銀共居」。

2022年底台北市長選舉，現任市長柯文哲有意交棒給黃珊珊，國民黨立委蔣萬安及衛福部長陳時中都被點名是熱門人選，針對台北市長選舉恐再度面臨「三腳督」，郝龍斌日前呼籲「藍白合」，並認為民眾黨成事應該是不足，但敗事、將國民黨扯下來，是有可能的。

對此，蔡壁如今日表示，她對「藍白合」沒有想法，該談時談一談，該站就是兄弟盤山各自努力，藍白合議題是否要開誠布公，而不是吃豆腐、蹭聲量。

蔡壁如笑稱，國民黨的支持者都很資深，但民眾黨支持者次年輕人，黨員跟支持者屬性截然不同，這樣怎麼合起來，是要「青銀共居」還是「老少共伴」。

不過，黃珊珊目前仍掛親民黨籍，是否會披上民眾黨戰袍或以無黨籍參選備受矚目，蔡壁如透露，春節前黃珊珊有找過她，當時黃對她說，如果沒有變化的話，會往參選方向準備；兩人當時沒有黨籍問題，她身為民眾黨選戰召集人，理論上當然希望黃珊珊掛民眾黨籍參選，但還是要尊重對方。

至於2022縣市長選舉布局，蔡壁如說，民眾黨因受限人力、物力，無法在每個縣市都提名首長候選人，因此這次選舉會鎖定台中以北提名，目前比較確定台北市、桃園市民眾黨不會缺席，黨中央則鼓勵立委邱臣遠參選基隆、立委高虹安選新竹市、台北市副市長蔡炳坤角逐台中市或南投縣，但仍要尊重當事人意願，後續還會再溝通協調。