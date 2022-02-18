星座運勢網站「星座愛情運勢」分析近期星象，2/17金星合火星，感情容易擦出火花，另外大家的偏財運都會上升；2/17亦迎接獅子座滿月，影響較大的星座有獅子、白羊、射手，會被激發出「表現慾」，職場上才華大爆發；2/18木星六合天王星，這段時間「雙魚、金牛、水瓶、天蠍、獅子」格外好運；2/19太陽入雙魚座，別太容易妥協否則只會後悔，家暴可能也會再度成為熱議話題。

2/17金星合火星，這是個特別積極的相位，很多人要奮起直追、勢如破竹了，這個位置對剛剛走過2021年的你和我來講，最最重要的是教會我們愛自己，去表達去爭取，去嘗試去突破，是時候把重心放在自我感受上了。感情方面，金火非常容易擦出火花，特別是那些熱烈的、高濃度的感情，比如見幾面就對一個人很有好感，或者在一起之後決定閃婚，總之可能性很多，但前提是「愛得真實」，還有一點，最近也可能會有偏財運。

2/17亦迎接獅子座滿月，影響較大的星座有「獅子、白羊、射手」，這星象代表高潮和結局，象徵我們可以安排下一步了，不用再糾結於當下，滿月是給自己、給之前的努力一個交代。這次滿月會釋放很多積極信號，特別是跟子女有關的話題，有伴的非常有利於受孕、生子，或者討論子女教育問題。有一部分人也會因為身邊人生了孩子、出席了婚禮或者一些活動而改變想法，可能對一些事就沒那麼排斥了，會更想談戀愛，更想被呵護。而針對自身，這個位置會多多少少激發出「表現慾」，不管你想不想要，都會有些高調和炫耀的傾向，當然這也沒什麼不好，但是別因為想受矚目而誇大其詞，最後沒法收場也挺尷尬。工作方面，是創意、才華爆發的時期，不過要注意的是，如果你在競爭一個名額、職位，可能會有比較激烈的鬥爭，不管明暗，準備好打一場硬仗吧！

2/18木星六合天王星，木星和天王星都是行動比較慢的星體，這個位置代表著一種接納，木星在天王星的加持下會更容易遇到機會，而這些機會，很大程度上可遇而不可求、有種峰迴路轉的感覺，是你根本就想不到的，你要做的就是不管正面負面，都能在混亂當中膽大心細，越保留實力，越能脫穎而出。這股能量也或多或少帶來了安慰，塞翁失馬焉知非福，有一些事能彌補損失或者把你從低氣壓拉出來，這段時間「雙魚、金牛、水瓶、天蠍、獅子」格外好運。

2/19太陽入雙魚座，雙魚月正式到來，太陽在這個位置，結合木星也剛剛光臨，就是很感性很慈悲很溫柔的一段時光，像是淚點特別低、很容易感慨之類的，所以也容易反悔，比如談合作的時候沒想好就答應了，事後發現沒那麼可靠，再比如談戀愛心一軟就答應了，然後越想越發現好像也沒那麼喜歡，建議這段時間要提高警覺，不要過分退讓和妥協，這段時間家暴可能也會再度成為熱議話題。

另外就是充實自己的內心，建議從精神上填補空虛，精神充實了，很多外在事情看起來就更透徹了。可以學習、找找興趣愛好、做運動、慢跑瑜伽游泳之類的，也可以跟信任的朋友聊天傾訴，總之所有能緩解壓力、給情緒找出口的方式都可以嘗試一下。工作當中不見得會繼續忍耐了，別看雙魚座表面上和和氣氣，逼急了也是很有爆發力，預計一大波離職潮，就要開始了。

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