北京外交學院副院長王帆18日在大陸《環球時報》撰文指出，烏克蘭危機隨著俄白軍演結束以及俄軍的軍事調動似乎暫告一個小結，但烏克蘭危機遠未到結束之時，目前還只是一個逗號，而不是句號。它將是一齣連續劇而不是獨幕劇。烏克蘭危機的外溢效應還將持續發酵。

王帆表示，首先，美俄分歧依舊。俄羅斯向美國提交了有關烏克蘭局勢的安全協議草案，美國也給予初步答覆。俄羅斯強調，美國和北約部分回應了俄方安全關切。但是，俄羅斯真正的安全關切，即北約東擴的問題，並沒有得到回應。拉夫羅夫稱，俄羅斯將繼續尋求西方國家對俄安全保障問題的答覆。顯然，這一過程絕非易事，可能會經歷一系列外交上的討價還價，甚至是馬拉松式的談判。因為俄羅斯與北約、美國在這個最核心問題上的立場是相悖的，美國和北約試圖拿北約東擴作為牽制俄羅斯的最大籌碼，它們怎麼可能輕言放棄呢？況且俄羅斯也不是一個會無原則讓步的國家。

王帆稱，其次，烏克蘭危機是美國刻意製造出來的。烏克蘭危機本身就是美國的另一個籌碼。美國不會在意烏克蘭的感受。籌碼就是籌碼，隨時可棄。危急時刻，澤倫斯基請拜登訪烏，拜登斷然拒絕。如果烏克蘭沒有危機，俄羅斯如何制衡，北約又如何更進一步凝聚，「北溪-2」如何叫停？可以肯定，美國還會在烏克蘭製造一系列不穩定事件，「俄羅斯入侵烏克蘭」只是美國設計的俄羅斯威脅烏克蘭安全的說辭，還會有其他關於烏克蘭危機的版本，比如俄羅斯會策動俄版對烏克蘭的「顏色革命」，這類消息已不脛而走。

王帆強調，第三，烏克蘭危機不是一個孤立的俄烏兩國關係事件，而將帶來「小烏」見「大烏」的效果。烏克蘭危機不是俄烏危機，而是美俄關係危機。而且，烏克蘭危機具有連鎖反應，牽一髮動全身，很可能帶來歐亞大陸地緣政治亂局和變局，有可能形成新的全球力量組合，同時在疫情仍在肆虐的背景下帶給歐洲經濟及至世界經濟雪上加霜的後果。

王帆認為，第四，美國將繼續在危機中漁利。烏克蘭危機是美國的機遇和手段，自導這起遠離美國本土的危機事件，坐收漁人之利。美國付出很少而所獲甚豐。區區幾千在北約軍事人員重新布防，利用宣傳工具製造輿論攻勢，就造成歐陸可能大亂效果。美國顯然有把握控制好這一危機，不致引火焚身。即使烏克蘭戰火四起，也燒不到美國。何況美國還做足負責任大國形象。另外，美國不僅希望歐洲亂，也希望印太亂。讓別國在亂中失措，亂而無序，美國才有機會扮演「救世主」形象。由此可見，歐亞大陸生戰生亂，正是美國期待。歐亞大陸越亂，美國就越能渾水摸魚。從這個角度來看，從歐洲大亂到歐洲之治殊非易事。