近年產業環境持續變化，根據經濟部《2021商業服務業年鑑》數據顯示，服務業就業人數佔比整體近6成，加上疫後振興使得勞動力市場逐漸復甦，其中旅遊/住宿、批發/零售、休閒/娛樂及餐飲等服務業反彈力道最為明顯。數字旗下服務業專屬求職平台「518熊班」針對站內服務業企業會員進行調查，數據顯示疫情趨緩下，近8成企業計畫徵才填補人手，且祭出高薪、津貼、獎金等誘因搶人才，1月份服務業相關職缺更是較去年同期成長近3成，顯示就業市場已重返熱絡狀態。然而，農曆年前的Omicron疫情仍對服務業者造成不少影響，近5成企業表示2022春節業績較去年春節期間減少，其中3成6業績減少幅度超過6％。

近期疫情逐漸回到控制範圍，加上適逢年後轉職旺季，不少服務業紛紛大舉徵才，518熊班調查數據顯示，近8成企業人手不足且有徵才計畫，平均需補充3.75名正職、3.57名兼職，其中不乏多家雇主計畫填補50名以上正/兼職人力，以滿足未來組織擴編所需人力。

近一步詢問近半年有徵才的服務業企業/雇主，7成表示疫情後徵才比過往困難，更為解決缺工問題，不惜增加徵才誘因、改變徵才條件或調整營運方式，其中選擇「薪資高於市場行情」占比61％最高，其次分別為「提供額外福利/獎金/津貼(47％)」、「改以兼職/外包形式(26％)」。

518熊班站內數據顯示，開工首周較去年開工多出2萬筆服務業工作機會，徵才需求大增2.8倍；同時，1月服務業相關職缺數亦較去年同期成長3成5，其中以「餐飲類」成長97%為最多，其次為「休閒旅遊(62％)」、「行政/總務(54％)」；在薪資方面，目前刊登中的服務業職缺，月薪平均落在32~37K，若再加上獎金、津貼等有望月收入上看40-45K。518熊班表示，「此波Omicron變種病毒並未大規模影響全台，且已逐漸回歸可控範圍，若接下來疫情持續好轉，徵才、求職有望來到近三年最高點。