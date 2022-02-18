不畏俄烏緊張局勢再度升溫，以及隔夜美股主要指數全面重挫，周五香港股市溫和走跌，恆生指數目前跌0.43%，報24686.76點。國企股跌0.2%，報8693.50點。

美國總統拜登稱種種跡象顯示俄羅斯計畫在「未來幾天」入侵烏克蘭，俄羅斯則抨擊拜登加劇緊張局勢，並將美國駐莫斯科大使館副館長Bart Gorman驅逐出境。周四道瓊指數重挫逾622點或1.78%，為34312.03點。標普500指數大跌2.12%，那斯達克指數跌2.88%。

美股期貨反彈，為港股帶來些許支撐。目前道瓊指數期貨漲0.4%，標普500指數期貨漲0.5%，那斯達克100指數期貨漲0.7%。美國國務院發言人表示，國務卿布林肯已經接受邀請，將在下周晚些時候與俄羅斯外長會談，但前提是俄國不會入侵烏克蘭。

恆生科技股指數小跌0.24%。網易漲2.14%，漲幅最大；聯想跌1.84%，表現最疲弱。

碧服、融創、中海外、潤地等大陸地產與物管股走高。此前陸媒報導，中國四大銀行調降山東省菏澤市部分個人房貸的首付款比例。

俄鋁大跌6.7%，投資人擔心俄烏局勢恐影響該公司業務。

避險需求帶動國際期金價格漲破1900美元大關，招金、山東黃金、紫金、SPDR黃金ETF等相關概念股同步上漲。