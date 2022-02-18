星宇航空引進國內首架A330neo廣體客機，台灣時間2月18日在法國土魯斯正式交機，預計明日下午4時15分抵達桃園國際機場，完成新機導入驗證及機組人員訓練後，預計可於5月開始投入營運，同款機型將逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷及東京等亞太區域航點服務。

星宇航空共承租8架A330neo，該機型具有極佳節能優勢，高氣動效益的機翼設計搭配Rolls-Royce Trent 7000發動機，使neo機型較前代A330省下12％的燃油消耗量，減少二氧化碳排放，新型鈦合金葉片加上設計改良，使噪音大幅降低。

星宇航空董事長張國煒表示，歷經多時與團隊研究及討論，決定挑選最合適的中長程客機，搭配現有A321neo與即將加入的A350 XWB，其短、中及長程機型皆各具特色，可使星宇機隊的飛航網絡更加完備。A330neo性能優越，且利於飛航員在Airbus機型間的轉換，此機型的加入不僅將使機隊運用更有彈性，也可讓更多區域航線旅客享受到星宇航空的服務。

星宇航空A330neo客艙規劃297個座位，其中商務艙28個，座椅配置為1-2-1；經濟艙269個，座椅配置為2-4-2。星宇指出，A330neo內部配置簡潔流暢，隨身行李置物櫃加大66％，力求讓每位旅客都有充分的置物空間，客艙LED照明可於航程的各個階段切換不同的情境燈光，營造最佳搭機氛圍，並有助調整時差。

客艙風格再度由BMW Designworks團隊操刀設計，星宇航空A330neo延續A321neo「舒適如家」設計主軸、「雅仕純茶」主色調，選用大地色系、溫潤觸感的布料及皮革，搭配首創的星空迎賓飾板，打造令旅客自在放鬆及期待啟程的氣氛。

全平躺式商務艙的隱密性大幅提升，1-2-1的座椅配置讓每位旅客皆享有獨立的走道出入口，座椅以太空銀背殼完整包覆，並安裝大尺寸的走道及座椅隔板，座椅置物櫃除了可放置瓶裝水、耳機等個人物品，另設置化妝鏡，加上3段亮度控制的座椅閱讀燈、手機無線充電裝置，營造旅客專屬空間。

經濟艙為德國RECARO座椅，新型超薄椅背設計提升腿部空間，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍高達6英吋，讓每位旅客皆可享受最佳的頭靠支撐。椅背則安裝平板電腦專屬立架，並特別設計杯架，旅客不再只能將杯子夾在雜誌袋中、擔心打翻飲料。

星宇航空A330neo的個人娛樂系統也大大升級，讓機上時光更加精彩可期，商務艙配備17.3吋4K大螢幕，經濟艙每位旅客也能享受13.3吋4K畫質，全機支援藍牙無線音源傳輸，可搭配使用平時最習慣的個人耳機裝置。

星宇航空機隊今年正式開啟全面升級的序幕，除了A330neo的加入，長程客機A350 XWB也將於下半年開始交機，未來A321neo、A330neo及A350 XWB短、中、長程三大主力機型相互搭配，可增加航網密度及範圍最佳化，讓全球更多旅客享受到星宇航空精緻溫暖的服務。