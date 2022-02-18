資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深藝人巴戈於（16）日傳出因胰臟重症離開，享壽67歲，消息震撼演藝圈，許多圈內好友不捨哀悼。巴戈自8歲出道至今快60年，詮釋過無數經典作品，先與鄒美儀以《雙星報喜》，蟬聯二座金鐘獎最佳主持人獎，四年後再以《就在今夜》，與方芳芳再拿下一座金鐘獎，是全方位的藝人，更是演藝圈中的長青樹。而談到巴戈的家庭，老婆張令娜為他的同班同學，夫妻倆的感情可以說是相當綿密，更是人人口中的模範夫妻，巴戈更在過去的談話中提及過，即便婚後已40年，「我老婆真的是非常美的，到現在都一樣。」

在過去的專訪中，巴戈曾提過自己從小到大，只有兩件事是認真拼命去做的，一是考大學，另一件事就是追老婆，而在演戲圈的工作則是抱著量力而為、不強求的心態，對於巴戈來說家人在他心中才是首選，「年輕時的工作多，現在工作量不多，有工作就去做，沒工作就待在家，雖然賺得錢比較少，但是我認為夠用就好。」

演藝圈工作心態：量力而為、不強求。（圖／向娃臉書）

而育有兩子兩女的他，回想起當年大兒子因早產出生後就住在保溫箱裡，當時的他正在阿根廷出外景，實在放心不下飛了30個小時趕回臺北探望太太和兒子，隔天再飛香港轉北京，到新疆烏魯木齊繼續拍攝，創下了最遠距離的趕場紀錄，可以看出巴戈是一個稱職的好父親，也是一個貼心的好丈夫，而巴戈也曾說過：如今看見四兒女都各自發展的很好，「是我演藝生涯之外的一大成就。」

女兒結婚照。（圖／中時新聞網）

而自從全家移民美國後，兩個兒子皆在美國的微軟工作，剩他獨自留在台灣生活與發展，退休後則將重心放在公益事業，夫妻倆在公益事業上齊心協力，就算在不同的國家兩人的心依舊牽掛著彼此，讓巴戈自豪內心完全不孤單，尤其家庭生活如此和樂，孩子們各有成就，讓他笑說：「終於可以享福了！」

退休生活超精緻，豪宅改造親力親為。（圖／翻攝自退休好幸福）

而巴戈在台灣有一棟170坪的大豪宅，在退休之後曾分享自己親手打造的豪宅，根據《退休好幸福》過去專訪中提到，巴戈舉家移居美國後，已超過20年沒有好好整理房子，因此趁自己還有體力時，把房子跟庭院都整頓好，也讓自己有一個舒服的退休生活。巴戈學設計出身，在房子規劃上加入了許多自己的想法，在改造計畫上可以說是親力親為，而巴戈的豪宅之所以讓眾人稱羨、讚嘆的原因是因為，別墅中不但有庭院種植水果，還有花園步道可以欣賞園景、魚池可以觀賞，最重要的是整間房子光線明亮，坐在屋內往庭院看過去，就猶如開心農場般綠意盎然的享受，彷彿居住在世外桃源般，是一般人很難達到的退休生活品質。

巴戈離逝的噩耗很突然，也很不捨，在演藝圈中的所有成績與表現都留在眾人的心裡，也相信有著如此優秀的子女，巴戈不會有太多的牽掛，感謝他在螢光幕前的付出與表現，在過去的日子裡帶給大家歡樂，也為社會付出許多，在往後的日子裡將留在眾人們的心中，相信到了另一個世界的他也能過的快樂，一路好走。