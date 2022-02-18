台東縣警察局18日舉行新任台東分局、關山分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局18日舉行新任台東分局、關山分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。（蔡旻妤攝）

台東縣警察局18日舉行新任台東分局、關山分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局於18日舉行新任台東分局、關山分局、成功分局卸、新任分局長聯合交接布達暨授階典禮。典禮由台東縣長饒慶鈴主持，並授予新任成功分局分局長郭譯隆2線4星官階，典禮熱烈、隆重。

台東縣警察局表示，此次計有台東分局長、關山分局長及成功分局長等重要警職人員異動。新任台東分局分局長49歲李益杰，中央警察大學59期，歷任金門縣警察局主任、金城分局分局長，由彰化縣警察局芳苑分局分局長調任。

新任關山分局分局長48歲林志弘，中央警察大學61期，歷任本縣警察局關山、台東分局副分局長，本次由成功分局分局長調任。新任成功分局分局長郭譯隆，45歲，中央警察大學64期、歷任高雄市政府警察局刑事警察大隊組長、仁武分局偵查隊隊長，由高雄市政府警察局鳳山分局偵查隊隊長調陞。

台東縣警察局指出，調出人員為台東分局長鍾德勳調任花蓮縣警察局警務參、關山分局長余中義調任基隆市警察局第一分局分局長、成功分局分局長林志弘調任本縣警察局關山分局分局長。這些同仁自到任以來，工作認真、負責，推動各項警政工作不遺餘力，讓警察局屢獲佳績並深受民眾肯定，感謝他們對警察局的貢獻，相信他們到任新職，必定游刃有餘，更上一層樓。

饒慶鈴期勉新到任的警察伙伴能發揮所長，承續警察局以往的優異表現，面對即將到來的228連續假期出遊車潮以及今年暑假的熱氣球嘉年華，警察團隊對於維護治安和交通疏導，必須全心投入，務求圓滿平順，也期勉全體警察同仁與縣府團隊共同努力，讓縣民生活過的更好，將台東打造成更多民眾東漂的宜居城市，全力實現台東「慢經濟」的施政願景。