疫情延燒之下，產業仍然面臨嚴峻的挑戰，北市產業局18日舉辦110年「臺北市中小企業知識學苑」成果展，透過開辦目前數位應用最熱門課程，輔導疫情下受衝擊的店家進行數位轉型。北市產業局長林崇傑表示，目前共店家受訓前數位與電商科技應用的比例平均約僅30％，授課結訓後數位應用的比例大幅提高到90％以上，更針對完訓學員加碼補助「臺灣雲市集」最高1萬元採購金。

台北市中小企業知識學苑數位應用熱門的課程包括如「SEO關鍵詞實務操作策略」、「電商行銷網站優化」、「LINE與IG 社群經營」、「社群APP實作」等，林崇傑局長表示，本次數位應用課程從實務的角度，例如，協助經營線下密室逃脫遊戲的「究穎國際娛樂」透過AR/VR製作課程打破空間限制，藉由強化影像拍攝技巧提升行銷素材呈現，社群互動及觸及率較課前提高70％。

另外像是來自後站商圈的「奇威行」，融會所學優化行銷素材質感，粉絲專頁案讚數成長15％，單日銷售更突破萬件大關。林崇傑調，希望將企業及店家培訓後實際數位應用成果，讓更多中小企業主看到，一起帶動新一波數位轉型示範。

台北市中小企業知識學苑課程延續「數位轉型」作為規畫主軸，並持續與北市各商圈合作客製化課程，協助不同數位化程度的北市店家，從初階企業管理與營運計畫撰寫、進階品牌與形象建立，至數位轉型實作應用，包含社群影片拍攝、「AR/VR數位內容創作」、廣告投放以及線上直播等數位行銷課程，輔導疫情下受衝擊的店家、中小企業主進行數位轉型。

此外，更加開2梯次「數位工具培育暨補助」課程，針對經濟部中小企業處「臺灣雲市集」之數位雲端解決方案工具教學實作，凡完成一定課程時數之學員，加碼補助最高1萬元「臺灣雲市集」數位工具採購金。

截至今年1月底止，一共29家完訓企業獲採購金補助，協助學員透過雲市集平台導入數位工具來提高企業營運各項效益，包括像是銷售健康餐盒的「友忻智慧股份有限公司」採購導入LINE點餐系統加欄位轉換器，有效節省75％訂單處理人力及時間。「橙豐傳媒有限公司」受疫情影響，面對居家辦公型態，導入雲端化數位工具，因而減少40％出差需求成本，並透過視訊會議及雲端作業，開發日本及東南亞等海外超過30間公司商機。

北市產業局表示，將持續協助店家逐步跨入數位線上營銷，透過一系列的實作教學及雲端工具採購補助，讓北市店家更願意進入數位轉型，從線下的實體店銷，擴大到運用數位工具，提升線上營銷與電商導購。