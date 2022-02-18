台中七期不只摩鐵、餐廳被建商買走，就連轉運站都成了開發商的囊中之物！根據最新實價揭露，和欣客運朝馬轉運站所在的惠安段9地號房地，2021年9月被「台中豪宅一哥」聯聚建設豪砸約14.78億元購入，換算土地單價約260萬元。

和欣客運朝馬轉運站這筆房地交易案，地坪約568.3坪、建坪約483.6坪，擁秋紅谷第一排景觀，且具角地優勢，條件相當稀有。聯聚建設證實已購置土地，惟目前尚無推案規劃。

台灣房屋集團趨勢中心彙整近兩年秋紅谷公園首排的購地交易，發現本次揭露的惠安段住宅區，與2021年6月及2020年9月成交的惠民段土地，全部都由聯聚建設出手買進，聯聚在短短不到2年內砸逾72億元，取得超過2406坪面公園精華地，堪稱是秋紅谷擁地最多的大戶「谷主」！

台灣房屋台中青海特許加盟店副店長黃緯程表示，秋紅谷生態公園佔地約3公頃，是北七期面積最大的綠地，加上緊鄰台灣大道，有捷運藍線的遠景可期，距離新光三越、大遠百、老虎城亦頗近，享受交通、購物之便的同時，又能擁抱萬坪公園的開闊景觀與舒適居家氛圍，因此周邊豪宅林立，包括創下台中最高單價的「寶輝秋紅谷」，以及中部最高住宅大樓、創下毛胚屋最高單價的「聯聚瑞和大廈」，都是秋紅谷首排指標豪宅，成交單價屢屢飆破8字頭。

黃緯程進一步分析，以往七期地價逾250萬/坪的土地，大多是容積率超過600％的高強度土地，但本次聯聚購入的惠安段9地號為住三用地，基準容積率僅280％，因此260萬元單價，以住宅區而言看似偏高。

不過，該地是秋紅谷為數不多的首排角地，且鄰地為容積率420％的商三土地，若未來進一步與相鄰土地整合開發，可強化開發效益，加上七期適合規劃豪宅的大面積精華地已所剩無幾，因而吸引建商高價購地搶佔先機。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，聯聚對秋紅谷一帶的佈局頗為看重，近年不僅推出了「聯聚瑞和大廈」，還陸續將同一街廓的惠民段128~131地號土地（現為沐夏精品旅館）全數買下，今年將推出總銷250億元的「聯聚玉衡大廈」預售豪宅案，未來秋紅谷南側的第一排豪宅，除了「寶輝秋紅谷」外，將全部為聯聚出品。

由於聯聚已將秋紅谷南側首排土地悉數收編，加上朝馬的轉運站，多為各客運業者向地主租用，因此洽購整合的機會大，使建商將購地腳步往西挪移。

陳定中並指出，朝馬過去因鄰近國道而形成轉運站聚落，但近年在建商擴大獵地的風潮下，佔地廣大的轉運站也成了業者購地的目標，若建商購地的步伐不停歇，未來朝馬的客運轉運站，可能也將跟進摩鐵、夜市、大型餐廳的腳步，掀起遷出七期的大搬風。