睽違近2個半月，桃園領航猿將於3月5日回到桃園巨蛋展開主場賽事，19日中午12點全面開賣3月5日、3月6日、3月8日主場門票，邀請橙客猿地集合，身穿橘色打造橘海，一同支猿收贏，更全新規劃「頭等艙」包廂以及飛人席位，能夠近距離觀賞球賽並享受專屬服務，就等橙客們進場一起飛行。

延續航空意向，領航猿首次推出「頭等艙」包廂，座落於主隊籃框後方左右兩側，坐擁極佳觀賽視野，搭配機艙座椅提供舒適座位，並享有輕食餐點、飲品，以及飛行禮-頭等艙小抱枕，賽後更有機會與球員近距離互動，每場次限定兩組，每組售價$20000元(共含8張門票)，就是要讓橙客舒適看球，還能擁有限定飛行禮、專屬互動機會，橙客們趕緊把握機會，體驗頭等艙的尊榮享受！

除了頭等艙包廂之外，也於底線區增設「飛人席」，能一睹球員禁區起飛，空中停留扣籃的精采瞬間，更能成為干擾對手罰球的最佳第六人，每側共20個座位，分為兩排，每排10個，第一排售價1800元，第二排為1600元，就等各位橙客前來體驗籃框下的震撼。

領航猿3月首兩周(3/5、6、8)主場賽事單場門票，自19日中午12點起可於全台ibon機台及ibon售票系統購票，因應疫情影響，部分席位及座位區不開放販售，整體售票座位降載50%；頭等艙20000元(8人座包廂)、飛人席第一排1800元、橙客席1200元、航廈席分區為500、350元、塔台席分區為300、250元，領航猿航空TYP-02班機已準備起飛，橙客們趕緊購票登機，桃園巨蛋猿地集合！