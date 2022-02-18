一名網友的學長找不到房子住，他便好心將房子以4千元的價格出租給對方，未料學長卻沒有好好愛惜環境，家中庭院雜草叢生，浴廁地板髒到發黑，甚至連摔碎的菸灰缸都沒拿去丟，讓他有種好心被雷親（台語：好心沒好報）的感覺。引發網友熱議，不少人看了卻歪樓直呼，房子太大太美了，租我吧！保證好好照顧房子。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，人真的不能太好心，他的學長在3年前說了一句「我找不到房子住！」他就將房子租給對方，而且每月房租只要4000元。

學長找不到房子住，一名網友以4千元佛心價出租整棟房子，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）

該網友指出，房子起初很乾淨，但後來院子裡雜草叢生，且隔壁鄰居也抱怨說有一棵樹長到他們家的二樓了。除了房子外部弄得亂七八糟之外，房子裡面也髒得不得了，一樓浴室地板黑成一片、椅子下面積了厚厚一層灰，還有打破的菸灰缸沒有丟。

該網友也說，找人幫忙清運垃圾的時候，對方入內看到房子的狀況說「這房子是很久沒有住人了嗎？」讓原PO忍不住傻眼說，這棟房子他在5天前剛剛拿回來，現在才開始整理，他自己也DIY弄了庭園設計。

一名網友的學長找不到房子住，他便好心將房子以4千元的價格出租給對方，未料學長卻沒有好好愛惜環境，讓他花費很多時間重新整理。（圖／翻攝自爆怨公社）

該網友補充說，租給學長的房子有5個大房間、1間和室與兩間大浴室，自己打掃起來真的很累，不過，才剛剛說完人不要太好心，房子也還沒整理完，他又忍不住心軟答應出租給自己的單親友人。

不少網友看完大歪樓說，想跟原PO租房子了，房間和浴室的空間都很大，還有漂亮的庭院，以這個價格來租也太佛心了。「好漂亮的房子」、「浴室也太大了」、「還缺房客嗎」、「哇！這樣才租4000元」、「很大間欸，夢幻養老房」、「租我吧！」