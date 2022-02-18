台南市警6分局18日上午持搜索票跨轄到北區大興路290巷逮捕王姓槍毒犯，王嫌見警敲門急從2樓房間跳窗逃走，在遮雨棚上跨域10多家民宅，最後自一間空屋空頂掉落，藏在2樓陽台，仍遭警方尋獲，他舉槍威脅自戕，要求警方放生路，警急增員警力包圍現場，至中午仍在現場談判中。