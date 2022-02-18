台南警匪持槍對峙 嫌藏民宅陽台舉槍威脅自戕 11:542022/02/18 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市警方在北區民宅圍捕槍毒犯。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市警6分局18日上午持搜索票跨轄到北區大興路290巷逮捕王姓槍毒犯，王嫌見警敲門急從2樓房間跳窗逃走，在遮雨棚上跨域10多家民宅，最後自一間空屋空頂掉落，藏在2樓陽台，仍遭警方尋獲，他舉槍威脅自戕，要求警方放生路，警急增員警力包圍現場，至中午仍在現場談判中。 三重宮廟門遭連開11槍 槍手藏匿旅館被逮竟當街自轟身亡 職業賭場藏民宅 斗六分局深夜攻堅逮22賭客、槍毒 #槍毒犯 #自戕 #談判 #包圍民宅 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最新法拍車搶翻天 罕見新型賓士342萬賣出 12:242022/02/15 社會 花蓮太平洋縱谷馬拉松 防疫高規格 04:102022/02/16 地方新聞 明華園從野台到國際 徐旭東樂當文化大使 04:102022/02/18 藝文副刊 掃射宮廟11槍遭圍捕 槍手自戕前求女友、前妻「玩3P」 10:542022/02/17 社會 新北警創校園三層防護網 少年犯罪人口六都最低 14:052022/02/15 社會 大陸外交部呼籲 透過對話談判解決烏克蘭危機 16:242022/02/15 財經 民宅非法貯存笑氣鋼瓶數量之大 137支全查扣 14:322022/02/17 社會 苗栗硫酸槽車翻覆 駕駛輕傷 消防車現場警戒 14:372022/02/15 社會 臥龍洞3吊屍詭異現場 網紅燒紙錢噴紅漆拍片 林管處要重罰 08:112022/02/17 社會 新北石門民宅竄火舌 6旬翁行動不便獲救送醫 17:502022/02/14 社會 民宅氣爆1死3傷 震驚1公里 04:102022/02/15 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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