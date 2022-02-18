最近很多人關心國民黨要派誰選桃園市長？國民黨桃園市議員黃敬平昨稱，國民黨即將公布的桃園市長人選，會跌破大家眼鏡，甚至讓他嚇到吃手手，黃敬平今更爆料人選，表示自己聽到的消息是立委呂玉玲，不過黨中央還有一位口袋人選，為前行政院新聞局局長蘇俊賓。網友看到消息後驚訝說，蘇俊賓是誰都沒聽過。

黃敬平今（18日）在臉書發文表示，自己聽到的消息是立委呂玉玲，不過黨中央還有一位口袋人選：蘇俊賓，黃直言，他希望黨中央能把羅智強和魯明哲、萬美玲、孫大千、陳學聖都一起做民調比較，否則恐將丟失桃園市長選舉。

許多網友都在其po文底下留言表示，「不要啦」、「選舉要以選上為考量，不是擺擺陣勢測測風向，國民黨別忘記自己是在野黨，現在的國民黨少了子彈啦」、「我桃園區的，我支持羅智強」、「蘇俊賓是誰我都沒聽過！我們一直以為是魯蛋（魯明哲）耶」。

此外，黃敬平17日也在政論節目《前進新台灣》中也表示，他希望羅智強來選桃園，但是他17日聽到一個消息，國民黨幾乎已經確定要提名的人選。他說，與其是「那個人」出來選，不如由羅智強來選，羅智強至少較有議題操作的能力，而國民黨即將公布的桃園市長人選，會跌破大家眼鏡，甚至讓他嚇到吃手手。主持人問，你講的是現任立委嗎？黃敬平回說，「我就不多說了」。