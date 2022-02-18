連接高雄鳳山區五甲與前鎮草衙地區的海邦橋工程進度已達92％，預計3月底前完工，高雄市副市長林欽榮18日特地前往視察工程狀況。（洪浩軒攝）

連接高雄鳳山區五甲與前鎮草衙地區的海邦橋工程進度已達92％，預計3月底前完工，高雄市副市長林欽榮18日特地前往視察工程狀況。（洪浩軒攝）

連接高雄鳳山區五甲與前鎮草衙地區的海邦橋工程進度已達92％，預計3月底前完工，高雄市副市長林欽榮18日特地前往視察工程狀況，並宣布海邦橋完工後，將接續改建拓寬鄰近的媽祖港橋，搭配未來捷運黃線通車，相信便捷的交通可以讓當地更繁榮。

鳳山五甲與前鎮草衙地區被前鎮運河阻隔，導致經濟發展受限，為因應地方民意並考量75期重劃區人口日益增加，高市府規畫在兩地交界處興建跨越前鎮運河的景觀車行橋，縫合鳳山區五甲、前鎮區草衙交界處，也串連前鎮區中山四路、鎮海路與凱福街，解決河岸兩側居民的交通需求，車行橋也正式命名為「海邦橋」。

高市府工務局新工處說明，海邦橋採場鑄鋼拱造型設計，橋面寬16.5公尺、長54.5公尺，採雙向一快一混車道，兩側設置2公尺寬人行道無障礙空間，串連前鎮河兩岸五甲與草衙兩區域，工程經費約1億3466萬元，目前工程進度已達92％，預定今年3月23日完工。

林欽榮表示，海邦橋完工後，南側連接五甲三路與鎮中路的「媽祖港橋」，也將於4月啟動改建，為了配合交通流量，施工過程將採用「半半施工」模式。此外，捷運黃線預計今年底啟動施工，未來路線將行經媽祖港橋下方，為保護捷運潛盾施工安全性，媽祖港橋配合執行地質改良作業，預計2025年2月完工啟用，相信便捷的交通網絡可以為當地帶來繁榮發展。