年底首都之戰備受關注，國民黨內以立委蔣萬安呼聲高，近來綠營頻攻其身世，對此，國民黨副主席連勝文自嘲說，他姓蔣或不姓蔣，對我而言，沒有差別，因為若不支持他，他姓連也沒有用，重點是這個人能否為市民做事。

至於民眾黨立委蔡壁如直指台北市沒有藍白合的可能，連勝文說，國民黨應先鞏固藍營票源，展現實力，在往外擴散，再由別人判斷是否跟我們合作。

年底台北市長選舉逐漸升溫，國民黨內以立委蔣萬安呼聲高，民進黨方面，衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍是可望人選，至於民眾黨，傳出台北市長柯文哲有意讓副市長黃珊珊以無黨籍方式參選。

被問到蔣萬安的血統頻被綠營攻擊，連勝文上午參加國民黨台北市黨部舉辦的新春團拜受訪表示，他姓蔣或不姓蔣，對我而言，沒有差別，因為要投票行為很簡單，若不支持他，他姓連也沒有用，若我支持他，他姓無名氏我也會投。

連勝文強調，重點是這個人能為台北做什麼、能為市民做什麼、能為國家發展做什麼事，至於他的姓氏，他爸媽是誰，關我什麼事，「重點是這個人的表現與過去對公共事務的付出」。

對於前副總統呂秀蓮認為，陳時中是國王人馬，在中央亮相、累積知名度後往地方出戰，跟以前的國民黨一模一樣，連勝文說，去年疫情大爆發至今，台灣的防疫有非常多漏洞，也付出慘痛代價，到底誰要負責，相信很多人認為現在的指揮官與政府要負很大責任，特別是機場、港口第一線、防疫旅館等問題，若陳時中要參加選舉，就是檢驗的好時機。