中嘉寬頻行銷副總經理顧景琪表示，後疫情時代，多數民眾以居家範圍為生活重心，不論是隔間較多的家庭或是寬敞的豪宅，都需要更穩定的無線網路收訊品質，中嘉「大戶人家」方案，上市一個月就帶動中高資費申辦量增長3成。

顧景琪指出，「大戶人家」方案強調實惠價格、專業到府評估安裝、以及免加價的Mesh設備獲得青睞。

因全球疫情肆虐，導致民眾在家時間變長、生活型態也被迫改變，為了減少實體接觸造成病毒傳播，舉凡上班、購物、影音娛樂等需求皆轉而透過網路進行，個人數位化程度瞬間激增，也深化大眾對於家用網路的倚賴、推升家用寬頻的普及率。

中嘉表示，過往消費者以架設多台無線分享器補強訊號，但仍有訊號死角的存在，還需以手動尋找、切換訊號，且頻率容易相互干擾。

中嘉推出配置可延伸、穩定網路訊號的Wi-Fi Mesh設備的「大戶人家」方案，對於有更高品質且全屋暢通Wi-Fi需求的用戶而言，可以依用戶家中格局提供專業的網狀網路規劃與佈建，不論連網裝置屬於何種設備、位於家中何處，都能無障礙部署至同一區域網路環境中，亦無相互干擾問題，真正達到無縫連網，全家大小使用的手機、平板、遊戲機、攝影機或是智慧音箱，即使位於不同樓層也能暢通無阻，走到哪網路跟著連到哪，免手動切換訊號，並且不易受房屋格局影響，透天厝、多隔間、大坪數的大戶人家或是狹長易阻礙訊號的屋型也不是問題。

「大戶人家」方案每月699元起，可享用300M以上光纖上網服務，1G上網變費999元。