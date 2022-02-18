民眾黨布局2022年底縣市長選舉，中央委員會16日決議，桃園市長初選由黨祕書長謝立功及立委賴香伶進行初選民調，決定提名人選。謝立功、賴香伶今天於黨中央公布政見，賴香伶提出公民參與城市創新主張，謝立功則要推出閃亮國門計畫，以機場運輸為核心的交通網絡，建構嶄新的桃園航空城。至於初選落敗方是否支持對手，謝立功說，如果賴不棄嫌，願意擔任競選舉總幹事；賴香伶說，若初選失利，會赴全力扮演桃園及各地輔選角色。

民眾黨海選下屆桃園市長參選人結果出爐，謝立功、賴香伶獲黨內推薦，經過協調，兩人皆表達強烈參選意願，黨中央決議啟動初選機制，初選民調將以桃園市地區為範圍，30％黨員投票，加上70％民調的方式辦理，決定最終提名人選。

民眾黨今天舉行競選桃園市長選舉公報記者會，謝立功、賴香伶都親自到場發表政見，賴香伶提出「三大願景、九大目標」，配合國土計畫整合桃園區域計畫，以世代正義引導政策、解決問題；同時，引入參與式民主，為城市創新注入新能量。

賴香伶也提出要打造優化職場環境，推動優化育兒政策，打擊職場歧視，打造性別友善城市，並挹注資源增進勞工技能，增強就業競爭力、提升福利待遇，穩固勞工家庭及生活環境。

謝立功則拋出閃亮國門計畫，謝立功說，若他當選桃園市長，要以機場核心建立交通路網，透過交通帶動整個桃園發展，並結合在地在學，培養人才，提升在地就業率。

謝立功說，桃園是國門的所在地，希望未來打造成多元新住民城市，成為亞洲新景點。謝立功也提到，國民黨現在只想奪回政權，民進黨則是要繼續執政，藍綠都忘記從政責任，他有學理跟實務經驗，有信心把桃園打造成多元新住民城市，成為亞洲新景點。

對於如果初選失利，是否願意支持對方，謝立功說，不會有人想要輸，但如果對方不棄嫌，願意擔任競選總幹事。賴香伶說，現在談這個問題有點過早，不過若初選失利，她會在桃園及其他地方全力輔選，不會因為初選結果懷憂喪志。