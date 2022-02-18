大陸《環球時報》報導，第六屆歐盟—非盟峰會當地時間17至18日在比利時布魯塞爾舉行。歐盟打算透過1500億歐元的投資計畫說服非洲領導人：歐洲是非洲「最可靠的夥伴」。另一個沒擺上檯面的目的是抗衡中國在這裡的巨大影響力。非洲的態度則複雜得多，既有對歐盟能否兌現承諾的疑慮，還帶著對歐盟在新冠疫苗問題上「背叛非洲」的憤怒。對此次峰會，如「所有非洲」網站所說，如果一味跟著歐盟跑，非洲將失去中國這個重要合作夥伴。非洲可以與各方開展正常合作，但歐盟不可能取代中國。

這是一次推遲的會議，最初計畫於2020年召開。英國《非洲商業》雜誌17日報導說，歐盟輪值主席國法國總統馬克宏稱，這次峰會旨在「徹底修整」歐盟和非洲的關係。美國之音總結說，歐盟的目標很明確：做非洲的首選夥伴。

歐盟官網17日稱，這次峰會是一個機會，可以為歐盟和非盟「在信任和對共同利益清晰理解的基礎上」更新和深化夥伴關係奠定基礎。峰會將討論發展融資、衛生系統和疫苗生產、農業和可持續發展、移民和流動性等7項議題。

法新社報導，歐盟打算通過一項雄心勃勃的投資計畫，讓齊聚布魯塞爾的40多位非洲領導人相信，歐洲是他們「最可靠的夥伴」。該計畫將在未來7年調動1500億歐元的公共和私人基金。這是歐盟「全球門戶」計畫的首個區域部分，整個計畫是一項3000億歐元的全球投資藍圖。

「歐盟希望與非洲有新的開始。」德國《明鏡》周刊評論說，馬克宏將歐盟與非洲大陸的關係描述為「有點睡著了」。現在，歐盟希望再次將之喚醒。更重要的是，讓他們相信歐盟比印度、俄羅斯，尤其是中國等競爭對手可以為非洲提供更多東西。「歐盟引誘非洲遠離中國影響。」

據非洲新聞網報導，歐盟計畫在峰會上公布6項倡議，其中包括3項投資計畫。以抗衡中國在非洲大陸的影響力。

美國政治新聞網在峰會前拿到「成果摘要」草案，報導引述歐洲議會國際貿易委員會官員說法，這是「全球門戶」計畫的好機會，它正在履行對抗「一帶一路」倡議的承諾。

德國之聲稱，歐盟需要這次會議取得成功，因為與非洲的關係長期以來一直處於緊張狀態。 原定於2020年召開的峰會未能舉辦，官方口徑是疫情，但觀察人士還看到其他原因。這個訊號來自非洲，近年來其對歐洲的不滿清單越來越長。開普敦大學的經濟學家洛佩斯說：「我們仍生活在一種殖民模式中，非洲只是商品的出口國。有很多挫折促使非洲尋求新的夥伴關係，為非洲大陸的工業化作出貢獻。」

埃及《金字塔報》專欄作家賈巴拉指出，非盟與中國的關係更加緊密，不會因為受到歐盟的挑撥離間而改變其「向東看」的戰略。

政治新聞網稱，一個懸而未決的大問題是，歐洲計畫的資金將從何而來。德國墨卡托中國研究中心稱，布魯塞爾想以一種相當歐洲化的方式，激勵私人或公共投資者提供相應資金，這帶來不確定性。

德國《商報》報導，另一個問題是，歐盟的倡議沒有集中在道路連接或數據電纜等重大基礎設施項目上，似乎是不同項目的大雜燴。而那些方面的互聯互通恰恰已被中國證明是成功的。