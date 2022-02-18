香港第五波疫情嚴峻。中共全國人大常委譚耀宗表示，相信原定於3月27日舉行的新一屆行政長官選舉需要延期或再行安排。

譚耀宗今在電台節目表示，中共總書記習近平近日就香港抗疫工作作重要指示，表明抗疫是頭等大事，意味其他事情需要讓路，相信新一屆行政長官選舉需要延期或再行安排。且香港疫情現在尚未到頂，仍有不少抗疫工作需要進行，留意到有專家表示至少仍需兩個月抗擊疫情。

他認為，即使未必要「清零」，亦至少需等待疫情緩和，才可恢復特首選舉等其他事項。他並提到，基於香港目前的疫情，參與3月全國「兩會」的港區全國人大代表，需提前到深圳接受7天隔離，檢測呈陰性才可上京，到達北京後亦需接受閉環管理。

習近平日前對支援香港抗擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。大陸各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。