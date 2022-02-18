立法院今進行朝野協商，敲定本月25日開議，當天也循例旋即邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長列席進行施政報告並備質詢，由於行政院日前宣布解禁日本核災區食品，食安議題將成為攻防大戰焦點。

立法院長游錫堃今召集朝野協商，研商立院本會期開議日。儘管事前因行政院宣布開放日本核災區食品，民進黨團揚言杯葛行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告，但今天協商時，民眾黨、時代力量雖主張為讓法案有充分時間處理，應盡速在22日開議，但國民黨、民進黨則一致認為開議日應定於本月25日，兩大黨態度明確，快速敲定開議日。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，目前疫情尚未舒緩，建議立法院開議日訂在25日，此舉有助讓立法院避免提前出現大型群聚。他表示，有鑑於「中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分」（國營事業預算和基金）到去年底才三讀，因此，國民黨支持今年度預算審查能早日完成。

對此，原先不排除22日開議的民進黨立院黨團總召柯建銘，當場釋出善意，表示既然大家都有共識今年要盡快處理國營事業預算，避免讓預算變結算，加上預算若拖到下會期，屆時將面臨地方選舉，這對誰都不好。因此，他同意25日開議，接著3月7日選委員會召委。

在國、民兩黨取得共識後，立法院長游錫堃宣布，本會期開議日定於2月25日，當天邀請行政院院長率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

游錫堃表示，當日質詢人數由民進黨黨團推派4人、國民黨黨團推派2人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派1人進行。