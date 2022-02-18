台南市某農會吳姓倉庫管理員涉嫌監守自盜，長期以劣質米盜換優質公糧的手法，盜賣公糧獲取暴利。案經農委會農糧署南區分署稽查公糧倉庫管理發現後，偕同吳員前往法務部廉政署南部地區調查組自首。檢廉進一步發現，該倉庫共短虧1302公噸公糧，損失高達3135萬2992元，經發動5波搜索、拘提行動，目前已聲請羈押吳員及農會總幹事、碾米廠負責人等5人獲准，全案正擴大偵辦中。

據了解，農糧署南區分署日前稽查公糧倉庫管理情形時，發現台南市某農會所屬倉庫，疑有擅自挪動公糧致短虧數量等情形，去年10月27日由該分署政風室帶同吳姓倉庫管理員前往廉政署南部地區調查組自首後，即報請台南地檢署檢察官蔡佰達指揮偵辦。

檢廉調查後，發現有多家碾米廠牽涉其中，去年11月10日先針對2家碾米廠發動第1波搜索，經帶回碾米廠負責人及多位負責載運米糧的司機釐清案情後，發現吳員從每袋公糧挖取少量米到事先預先好的空袋內，再用劣質米填補到數量短缺的米袋內侵占公糧，等累積約20至30噸後，再以每噸約1萬8000元的價格，遠低於市價每噸2萬5000元至2萬7000元的行情，銷贓給特定的碾米廠。

檢廉偵訊後，認定吳男及某碾米廠實際負責人曾男涉嫌違反貪汙治罪條例侵占公有財物及故買贓物等罪嫌重大，向台南地方法院聲請2人羈押禁見獲准，另名碾米廠實際負責人林男則以15萬元交保候傳。

檢廉持續追查，發現仍有其他碾米廠業者私下向吳男買受公糧，又分別於去年12月3日發動第2波行動，針對第三家碾米廠執行搜索，該碾米廠實際負責人李男經訊問後，諭知以5萬元具保。

今年1月3日檢廉再發動第3波行動，拘提先前具保的碾米廠負責人林男到案，經訊問後認其涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物及故買贓物罪嫌重大，向法院聲請羈押獲准。

之後，檢廉又於今年1月25日發動第4波行動，針對位於嘉義縣新港鄉某碾米廠執行搜索，經訊問後，以該碾米廠負責人蒲男涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物及故買贓物罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，也向法院聲請該羈押禁見獲准。

由於4人被聲請羈押獲准，檢廉依掌握的相關事證，認有農會幹部涉及此案，今年2月17日由檢方逕行拘提某農會許姓總幹事到案，經訊問後，認定涉犯貪汙治罪條例侵占公有財物罪嫌重大，有逃亡及勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，此案從管理員吳男自首迄今，已陸續發動5波搜索、拘提行動，合計聲請羈押5人獲准；案發後經農糧署派員清點，該倉庫一共短虧1302公噸公糧，損失高達3135萬2992元。