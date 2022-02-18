七六人中鋒恩比德、公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波兩位本季年度MVP熱門球星18日正面對決，恩比德拿下全場最高42分，外加14籃板、5籃板，表現壓過字母哥32分、11籃板及9助攻，七六人最後以123比120險退地主公鹿，東區排名升到跟騎士並列第4。

靠著恩比德前3節就轟33分，且抓10籃板的優異表現，七六人打完前3節，取得100比93小幅領先，公鹿卻趁恩比德末節一開始場邊休息期間，打出10比3小高潮追上，甚至靠著哈勒戴最後5分47秒的三分外線，反以111比109超前。

剩下比賽都看恩比德、阿提托康波兩大球星對決，打到最後41.6秒，恩比德兩罰俱中，幫助七六人打出8比0，取得120比116領先，米德頓切入灌進兩分，接著尼恩兩罰中1，米德頓搶投三分沒進，馬克塞最後8.4秒罰進兩分帶走勝利。

還在等待哈登跳槽後首次上場的七六人，今天除了恩比德，馬克塞與托必亞斯哈里斯各有19分，尼恩18分，寇克馬茲13分、7籃板；公鹿除了字母哥，得分最高的是哈勒戴24分，全場投20中6的米德頓19分，恩瓦拉18分，波提斯17分。