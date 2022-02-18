傅崐萁將操盤高雄市長選舉 朱立倫駁斥：聽聽就好

外傳立委傅崐萁有意操盤高雄市長選舉，並力薦高金素梅代表國民黨參選，國民黨主席朱立倫18日上午南下屏東向黨員新春團拜時強調，這是他首次聽到這消息，沒有這回事，直接駁斥這傳言，

朱立倫說，國民黨已成立選戰策略委員會，由祕書長黃健庭召集，未來操盤將由黨中央推動，至於高雄候選人還在初期徵詢階段，由於委員會前一晚才進行第一次會議，沒有討論到這議題，所以這些傳言聽聽就好。

至於包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及嘉義市長黃敏惠皆婉拒參加提名委員會，朱立倫對此則說，已經經過充分溝通，因為現任縣市長已經決定要競選連任，就希望都不要來參與提名工作，但未來都會全力參與相關輔選，大家都會團結在一起。

前屏東縣黨部書記長林育先轉投民眾黨，黨員擔憂出現跳船潮，朱則強調，最近同舟方案有5萬多名黨員入黨跟加入國民黨，最近有非常多公職人員都回到國民黨跟加入國民黨，相信大家都會更有信心。