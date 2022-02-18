中華民國防疫學會理事長王任賢表示，自費入住防疫旅館的爭議在於錯誤引用《傳染病防治法》第48條和59條。（國政基金會提供）

Omicron疫情仍未平息，不少民眾和確診者接觸而遭匡列隔離，部分縣市竟要求自費入住防疫旅館，14天下來所費不貲。各縣市隔離政策不同調，國政基金會永續發展組召集人陳宜民認為，各縣市隔離亂象需由中央來解決，但指揮中心不食人間煙火，讓民眾求助無門，呼籲衛福部長陳時中「不要把個人或政黨的利益放在國家利益之上」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，自費入住防疫旅館的爭議在於錯誤引用《傳染病防治法》第48條和59條。第48條指出，對於曾與病人接觸或疑似被傳染者，必要時得令遷入指定處所；而第59條規定，為防止傳染病傳入、出國，得採行必要防疫措施，並得徵收費用。王任賢強調，第59條是針對入境的居家檢疫民眾，而非第48條指涉的遭匡列隔離者，兩者不能混為一談。

陳宜民指出，各縣市隔離規定紛亂，近來屏東潮榮診所醫師染疫，135名接觸者遭隔離，竟由診所院長自掏腰包支出！隔離費用應由國家支出，且相關政策應該與時俱進，因應Omicron流感化，染疫者越來越多，但重症比例低，如果每位接觸者都要匡列隔離，似乎有「殺雞用牛刀」的意味。

不少民眾接到突如其來的隔離通知感到無所適，地方政府無法回答，求助中央的1922專線也無果。陳宜民認為，過去沒有法定傳染病像新冠肺炎如此猖獗，傳染病防治法規定不夠細緻，因此需要由中央做系統性的解決，應設置專線提供民眾申訴管道，由中央協助民眾和地方政府協調。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，確診者費用由政府負擔，遭匡列隔離民眾卻需要自費，近來已有不少民眾因此選擇不掃實聯制，將造成防疫重大缺口；而各地方政府補助情況不同，有些地方財政差就不予補助，民眾恐成為「二等公民」。

台北市議員徐巧芯指出，即使是犯罪入獄，相關費用也由全體納稅人負擔，但被匡列隔離的民眾沒有犯法，卻要自己花錢隔離，非常不合理；如果部分縣市政府無法全數負擔隔離費用，至少應提供有掃實聯制的民眾全額補助，沒遵守實聯制的民眾則採自費。

曾銘宗表示，今年防疫紓困預算高達8400億元，錢要用在刀口上，符合公平、合理、有效地執行防疫工作，遭匡列隔離的相關費用，應全額由中央政府負擔；預計下周五立院正式開議後，國民黨立院黨團會向衛福部提出相關要求。