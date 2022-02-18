納豆住院22天畫面首曝光！ 女友依依曝最新病況「撐過最難熬的時間」 深情告白：陪你走完這條路

41歲男星納豆(林郁智)上月底因腦出血動引流手術，至今已住院第26天，交往4年的女友依依除了相伴，也堅守工作崗位，昨(17日)透過賣貨社團PO文，堅強的一面惹人心疼。

納豆生病後，依依就放下手邊工作，不離不棄地陪伴與照顧，直到這幾天才抽出時間經營賣貨臉書社團，17日晚間她PO文寫道：「首先謝謝各位的加油與打氣，我都有看到，也有幫大家傳達給納豆了，再次謝謝各位關心。」並透露最近的生活重心就是做家事，「現在在家一個人比較能靠家事分散注意力」，勉強打起精神的模樣，令網友看得鼻酸。

事實上，依依幾天前就在情人節PO文表示：「以前除了工作之外，我跟豆不會分開這麼久沒有彼此過，太習慣日常中有另一個人的身影，直到這次他生病，才深深感受到原來一個人要面對這麼多的事與排山倒海的情緒有多難，也曾經大哭過。」依依繼續透露，後來才學會想哭時就打掃，以便分散注意力，讓自己回歸原本的生活，她也承諾會好好照顧自己，才能照顧納豆，期許納豆恢復健康後，兩人就能在鏡頭前繼續散播歡樂給大家。

納豆突然腦中風，讓社會大眾相當關心，16日更驚傳無法認人、跟人說話和有肢體動作，不過已遭納豆經紀人否認：「我這幾天都有跟納豆視訊通話，狀態並非報導所寫的，謝謝大家。」