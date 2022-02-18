前副總統呂秀蓮昨天喊話，要衛福部長陳時中部長要選趕快辭職；民進黨正國會立委陳亭妃今表示，任何人的建議，選對會一定都會把它納入，民進黨一定會推出一個最強的國家隊，也就是從行政跟選舉的角度，來選出最適當的人選。

她強調，尊重每一個人的談話，現在六都非常清楚，就是由主席直接提名，透過選對會討論。

至於現在台北市市長，陳時中跟正國會龍頭前交通部長林佳龍都被點名，英系跟正國會，會不會擔心黨內因此分裂？她說，林佳龍一再強調，選舉絕對不是現在的選項，非常感謝所有媒體的關心，因為台北市大家都非常希望能夠有最強的母雞，所以不論是林佳龍還是陳時中都屢屢被點名，這點名是好的，表示大家都在關心民進黨要推出什麼樣的人選，也關心台北市的選舉，所以絕對沒有所謂英派跟正國會之間的問題。

她認為，大家都關心到底未來台北市，民進黨由誰來參選，可能會是比較適當的人，如果有這樣的議題討論，表示2022的選舉包括六都，都會有熱度，她相信台北市絕對都是一個領頭羊的角色，那是誰要代表民進黨，大家繼續關注，主席一定會提出一個最強的人選。

基隆市長林右昌屬正國會系統，同派系立委蔡適應有意角逐下屆基隆市長，最近的民調贏國民黨有意參選人謝國樑；她說，林右昌真的把基隆改變了，也是給基隆民進黨執政的信心，這個當然就會延續到蔡適應的身上，所以不論是右昌或是適應，一棒接一棒，一定會讓基隆更好。

她表示，現在的民調，目前雖然暫時領先，但是還是要小心應戰，畢竟最後基隆還是藍綠板塊比較接近的地方，他們還是要持續堅持到最後一刻，因為右昌的施政讓大家肯定，所以會轉注在整個民意的支持度，可是最後是不是一樣會把票投下去支持蔡適應，就一定要堅持到最後。