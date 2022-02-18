俄羅斯奧會選手在本屆冬奧奪走許多目光，15歲滑冰小將瓦莉娃(Kamila Valieva)涉嫌禁藥風波、男子滑冰選手過終點雙手比中指，種種行為都讓人一頭霧水，而在昨天與瓦莉娃同場競技的同胞選手特魯索娃(Alexandra Trusova)拿下銀牌卻不開心，當場崩潰大哭！

the fact that alexandra trusova said this broke my heart 🥲 pic.twitter.com/Xb2ONc23rP — husen (@baktifahredo_) February 17, 2022

特魯索娃與瓦莉娃、席芭柯娃(Anna Shcherbakova)三位俄國選手連番上陣，瓦莉娃大失常僅排第4，席芭柯娃則力壓特魯索娃奪金，而奪銀的特魯索娃竟超不開心，賽後被捕捉到朝教練咆嘯，更直言：「我恨這項運動，希望生活裡從來沒有滑冰，不想要再比了，大家都有金牌就我沒有！」

之後特魯索娃更是失控爆哭，連妝都哭花了，在採訪時她繼續表達悲傷之情：「我已經三年沒有贏得重大賽事了，我總是試圖達到目標，增加更多的四周跳，我一個人待在這裡三個禮拜，沒有我的狗和媽媽，這就是為什麼我哭了！」事後她坦言對結果失望，但對自己在比賽中的完成度很滿意。