時代力量台中市議員參選人吳佩芸指出，托育人員只以棉被托住幼嬰，讓他獨自喝奶半小時，如果過程中嬰兒噎奶可能會被嗆到危險。（盧金足攝）

立委王婉諭質疑，該托嬰中心停業，市府竟未在網站公告，家長不知虐嬰情況，讓家長無法明確判斷。（盧金足攝）

南屯區涉虐嬰的停業托嬰中心再爆虐童舊案， 台中市府社會局副局長陳仲良說，全面清查、絕不寬貸。（盧金足攝）

時代力量台中市議員參選人吳佩芸抨擊，社會局輕罰縱放，嚴重違法失職。（盧金足攝）

哭巴頭、嘴塞布 托嬰中心疑集體虐嬰 受害不只一名

台中市南屯區華興托嬰中心遭控訴虐嬰，家長不滿社會局以10天內影帶稽查，只有一名托育人員涉施虐，但調閱30天影帶驚見全部托育人員疑施暴，家長18日控訴，3個月男嬰哭泣硬塞奶嘴，遭紗布綁嘴，還有幼嬰被丟進儲藏室，惡形令家長心痛不已，社會局表示，有新事證重啟調查，托嬰中心簡姓負責人表示，決定永久停業，對家長表達道歉。

「不只一名嬰兒遭到虐待！」多名家長今天與立委王婉諭、時代力量台中市議員參選人、吳佩芸到市府前抗議，抨擊社會局未深入調查，造成很多家長不知道自己的小孩，原來也被托育人員虐待，只有托嬰中心負責人的孫子才沒有被下毒手。

吳佩芸在場播放的影帶中指出，托育人員只以棉被托住幼嬰，讓他獨自喝奶半小時，如果過程中嬰兒噎奶可能會被嗆到危險，還有一名托育人員以腳猛踢嬰兒椅，造成3個月大的小嬰兒頭部一直碰撞椅背。

「看到我當時才4個月大的兒子，因為哭泣被塞住奶嘴，托育人員為不讓他兒子吐出奶嘴，還用紗帶繞著頭部綑綁嘴部，如果遮住鼻子，呼吸不順暢讓他很痛心」，出面控訴的爸爸說，小孩晚上都會驚醒哭泣，還以為他肚子餓要餵奶。

另名爸爸不滿的說，托育人員還會打暗號，見孩子哭鬧不停，就丟進髒亂的儲藏室，門關起來還傳出疑似拍打的聲響，任小孩哭泣，怒稱「太可惡了，沒有愛心」，還有別的孩子也被巴頭，哭泣的嬰兒甚至被塞進小毛巾，這種虐嬰惡形，影帶中有多人，為何社會局只查到一名托育人員。

吳佩芸表示，該托嬰中心對嬰兒長期不當照顧、施虐托育人員也不只一位，哭鬧就關堆滿雜物的儲藏室、踢嬰兒椅造成頭頸嚴重晃動，異物塞嬰兒嘴噤聲、布料蓋頭等諸多虐嬰作為，但社會局卻輕罰縱放，已嚴重違法失職。

王婉諭強調，該托嬰中心停業，市府竟未在網站公告，家長不知虐嬰情況，讓家長無法明確判斷。

社會局副局長陳仲良表示，這家托嬰中心黃托育人員，去年2月11日遭通報不當對待1名收托女童，社會局接獲通報後積極調查，確認托育人員違反《兒童及少年權益保障法》裁罰6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構之工作人員。

華興托嬰中心涉及管理疏失裁罰6萬元、要求限期改善並終止準公共化合作契約。陳仲良說，市長盧秀燕是「媽媽市長」有愛心與溫暖，絕不寬貸，社會局積極維護兒少權益與調查完整性，去年曾向托嬰中心調閱10個工作天的監視器畫面，並根據女童傷勢、相關人員訪視內容與案發日前3天的監視器畫面，認定黃姓托育人員違反兒少權法的事實。

社會局強調，上周社會局接獲通報，與受害女童同班的另外1名男童，疑似也在1年前遭另1名林姓托育人員不當對待，社會局已受案調查。華興托嬰中心申請自去年年8月1日停業至今年7月31日。

社會局說，即使托嬰中心停業，若確認還有其他孩童受害，仍可再裁罰托嬰中心負責人6萬元至60萬元，華興托嬰中心是否涉及延遲通報或隱匿其他案件。

托嬰中心簡姓負責人說，一年多前就因為此案自主停業，司法正在審理中，不方便對司法調查的案件表示意見，對家長與孩子都非常的抱歉，配合檢察官調查，絕對不會逃避應該承擔的責任。

「托嬰中心決定不開了，永久停業」，簡姓負責人否認只有她的孫子沒有被虐，「所有的事情，我們都願意承擔」，因為一個人，整條船都翻了，沒有力量再經營托嬰中心，會永久停業，絕對不會再復業，60多年教育事業她很傷心，「靜待司法判決，絕對服從判決」。