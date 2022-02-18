韓國單日新確診數正式升破1萬大關且又創新高，但18日當地政府卻決定將咖啡廳與餐廳的宵禁時間再延後1小時、至晚上10點。因此，部分政治評論員認為，因為很多當地業者不滿政府抗疫政策憤而走上街頭，加上韓國總統大選在即，政治考量下才會鬆綁疫情限制。

根據韓國官方最新統計，18日當地每日新確診數已近11萬人，除又創記錄外，也首次突破萬人大關。

近來，韓國疫情每況愈下，幾乎天天都在刷新高紀錄。因此，當地許多小企業主因為社交禁令關係，生活愈來愈難過，都紛紛出來抗議文在寅政府的政策。

於是，韓國新出台的規定，竟將餐廳與咖啡廳晚上強迫打烊時間，延後1小時至10點，群聚人數本想放寬至8人，但當地疫情實在太嚴重，才打消增員念頭，維持現行的6人。

這項更新的新抗疫政策，將從19日實施近1個月至3月13日止。

韓國政府的說詞，是要照顧這些抗議群眾的生計，但疫情升溫下，社交禁令不緊反鬆，可能是有其它政治考量。

韓國總統大選競選活動15日已開跑，預計3月9日投票。不過，現任總統文在寅改革力有未逮，許多社會問題仍然未解，例如房價過高、官員貪腐、貧富差距嚴重以及年輕人就業不易等。

韓國法律規定下，文在寅已不能再參選，因此，有部分聲音傳出，為了將政權延續下去，韓國現任政府基於選票考量，才會在新冠病毒大幅肆虐之際，大開倒車鬆綁抗疫社交禁令。