隨著Omicron大流行導致部分國家確診人數激增，維持現行的14天隔離時間導致包括醫療衛生在內的基層服務出現人力荒；對此，世界衛生組織(WHO)17日宣布，為解決現有隔離建議造成人力出現缺口，未來無症狀者無需進行篩檢，隔離期就可由現行的14天縮短為10天。

WHO聲明指出，隨著Omicron在全球迅速蔓延，不但在多個國家造成確診人數激增，疫調更超出當地政府能力負荷範圍。考量到追蹤確診者接觸對象與嚴格實施14天隔離期，恐讓包括醫療衛生在內的基本服務出現人力短缺，進而造成服務中斷，各國勢必考慮更務實的做法。

因此，如果該人為無症狀者，隔離時間可由14日縮短為10日；如果篩檢結果呈現陰性，則可縮短為7天。縮短隔離期後的新指南，可望紓緩因大流行而出現的人力缺口。

WHO在臨時新指南中還指出，如果無法利用篩檢來縮短隔離時間，可用有無症狀來替代篩檢。至於確診者接觸對象的追蹤，則優先鎖定感染風險最高的族群，如醫護人員；或確診後有高度風險轉為重症的人，如罹患潛在疾病與未接種疫苗者。

※部分國家取消新冠肺炎相關限制

事實上，包含丹麥、挪威等歐洲數個國家，已取消大部分的新冠肺炎限制。在荷蘭，政府已宣布2月底大多數的地方無須配戴口罩、維持社交距離與健康認證；奧地利、瑞士與德國也取消大多數新冠肺炎限制的計畫。

德國更公布一項3階段計畫，同意在數日內取消接種疫苗或自病情中康復的人，進入室內會議的限制。此外，對於進入非民生必須場所仍須出示疫苗接種證明與陰性篩檢結果的規定，也將結束；不過，仍須配戴口罩。