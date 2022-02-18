大年初四伸港鄉民宅傳出聚賭，遭歹徒持槍搶劫，事後苦主沒報案，和美警分局已介入調查後，直播網紅丟丟妹宣布無限期停播，雖不久又火速復播了，網友卻爆料停播是因為丟丟妹父親被搶走上千萬元，和美警分局表示，已經鎖定特定對象，搶劫金額並非外傳千萬，應該是百萬左右，全案還在偵辦中。

丟丟妹家族經營海產，她以俏麗長相直播拍賣，吸引大批粉絲，人氣竄紅，日前她突然拋出「無限期停播」，掀起震撼，17日深夜網友爆料，丟丟妹停播，是因為他的父親開賭場，遭人搜刮，搶走近千萬現金。

和美警分局副分局長詹廷育表示，大年初四伸港民宅有傳出聚賭搶案，沒有人報案，但是警方得知訊息後，已經主動介入偵辦，初步調查，被搶沒有千萬元之多，金額應該是在百萬左右，已經掌握特定對象。

「好可怕，民宅聚賭也會被搶？哪來的槍？真是職業賭場嗎？」網爆消息掀起震撼彈，警方闢謠不是職業賭場，和丟丟妹停播也沒有關係。

初步調查，強盜案發生的地點不是直播的地方，是丟丟妹父親的住家，當時一夥人玩筒子麻將，被搶是丟丟妹的叔叔，也是從事海產，已經組成專案小組，彼此關係和嫌犯做案動機還在偵辦中。