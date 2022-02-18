3月1日是文化大學60歲生日，值此之際，文化大學董事會昨（17）日接到教育部函，核定前台大副校長陳泰然擔任文化大學董事會董事長，同時為文化大學董事會2年來的爭議，正式劃下句點。

文化大學董事會日前召開董事會議，選出第19屆董事長，由前台大副校長陳泰然擔任，董事會隨後報請教育部核定。

教育部於昨日正式行文文化大學董事會，核定陳泰然擔任董事長，其任期為即日起至115年1月16日止。

文化大學校友表示，教育部此同意函，不但為文化大學董事會2年來的爭議畫下句點，更為文化大學走向頂尖大學紮根。

另一位校友表示，第19屆董事會，除了新任董事長陳泰然外，董事名單中還有台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞、前教育部長吳清基等，他們都是教育界重量級人物，校友紛紛寄以厚望，希望文化大學在他們的協助下茁壯。

3月1日是文化大學成立60週年，該名校友表示，這真的是全校師生最好的生日禮物。

陳泰然表示，董事會將會努力協助校方，為學生打造優質的學習環境，向頂尖大學邁進。