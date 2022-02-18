資深藝人巴戈16日晚間因胰臟癌病逝，享壽67歲，靈堂設置在麗緻生命會館民權館，今（18日）是開放的第1天，王彩樺也到場送別「巴哥哥」，她語帶哽咽地表示自己沒有跟巴戈合作過，但自己從小就是看他的節目長大，2人私下交情很好，最後1次見面是在1年前某個活動結束後大家一起吃飯，「當時他身體很好，看起來很健康又開朗， 吃飯也都在講笑話給我們聽，還一直跟我們乾杯」。

王彩樺說自己眼中的巴戈非常貼心 ，「對每個身邊的藝人都很細心在照顧，在優質生命協會10幾年來，他帶著我們做了很多公益，一直很照顧我們這些晚輩」，自己也難忘每次聚餐，「他都說『樺樺我們一起努力加油，好好做自己，然後把歡樂帶給大家，每次看到我他都會說我們喝一杯』，他突然間離開令我很不捨」，也透露紀寶如轉達了1個巴戈的心願希望她去幫忙達成，「我不知道他給我這麼重大的責任，我希望他在天之靈給我更大的能量，讓我完成您的心願」。

王彩樺表示今天來最主要是看看巴戈的家人，也和巴戈講講話，「因為我在拍戲，有段時間沒有看到他了，知道這件事的時候，覺得心裡空空的，想跟他講一些心裡面的話」，她也說會永遠記得巴戈溫暖的笑容，「他看到我就是一直笑一直笑，她的笑容會永遠留在我的腦海中」。

另外，自稱演藝圈「唯一承認弟子」的董至成前來靈堂悼念，他受訪時透露過年時收到巴戈傳來的照片，瘦了大概20公斤，讓他感嘆：「我看到就掉眼淚，他本來就已經很瘦了，好像魂跟氣都跑掉了一樣，非常憔悴。」他也希望巴戈在天上和地上一樣，「每天都是一個快樂的巴戈」。

董至成前來靈堂悼念。（粘耿豪攝）

董至成尊稱巴戈為「巴師父」，透露巴戈在30年前先帶自己去《強棒出擊》做幕後，接著又到了《女丑劇場》演短劇30多年，不管巴戈人在上海或溫哥華他都知道他在哪，能夠聯絡在一起是很特別的緣份。並誇讚巴戈很好笑，很愛交朋友，很愛跟朋友小酌，酒品好、朋友多，桌上總是講笑話，讓大家哈哈大笑。談到最後一次見面，董至成說，去年7、8月巴戈本來找他去吃活魚，但自己因為有事沒去成，後來就說要反請客對方，但巴戈說自己開始滴酒不沾，「他很少吃飯不喝酒，都會小酌2杯，沒想到健康會急轉直下」。