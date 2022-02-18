谷愛凌慶祝勝利，做出了「6」的手勢說——「中國，牛牛牛」。（澎湃新聞）

大陸澎湃新聞報導，中國北京冬奧代表隊中美混血歸化選手谷愛凌在18日結束的自由式滑雪U型場地技巧決賽中，再次奪金。北京冬奧她斬獲2金1銀。賽後，谷愛凌說：「很滿意自己的表現，其實今天風有點大，還是有點危險。第二滑中間被風吹起來，但控制住了。」她還做出了「6」的手勢說——「中國，牛牛牛」。

谷愛凌說：「今天是第一次確定奪金後，第三滑沒有做太多動作，還是安全為主，非常高興。」說起自己拿下2金1銀：「我太驕傲了，我付出了特別多，我永遠在學習。」

「這是我生活至今最緊湊的兩三個星期，這段經歷也會改變我的人生，能夠站在這裡我非常自豪。」

「我也比較累，從開幕式到現在我訓練比賽沒停，今天比完最後一項，特別特別不可思議。」

「成績出來時，我快哭了。我為此付出了非常多的努力，今天得到了我夢想中的回報，我非常感激。」

「我難以相信這段經歷是真的，也希望能讓更多人了解自由式滑雪。」

「我不知道自己打破了多少歷史紀錄，但這一切不是我自己一個人做到的，是大家一起做到的。」