資深藝人巴戈16日胰臟癌病逝，享壽67歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，人緣好的他讓不少圈內友人紛紛發文悼念，「四哥」曹西平也發文緬懷過往兩人相處點滴，稍早他再次發文提及巴戈當年在主持界走紅程度，強調「能上他主持的節目你就是個咖」。

巴戈當年在主持界究竟有多紅？曹西平表示能上崔苔菁或巴戈主持的節目，在當時演藝圈就算是個咖，尤其當年主持人掌握來賓生殺大權，有些藝人拜託再多次也上不了，更直言80年代歌星都是帥哥美女級，因此很多醜八怪級歌星，因為不夠帥不夠美，有礙觀瞻會影響收視率，根本上不了這些節目，接著大讚巴戈多才多藝，是少數童星出身，不僅可以主持節目，又能演戲和搞笑。

曹西平回憶兩人最後一次見面是在西門町，當時巴戈出現在他開的耳環店附近，兩人開心拉著手聊天，回憶起過往種種，他表示：「巴哥哥在我心目中是一個非常特別的藝人，很多很多的趣事說都說不完了，太好笑了」，原本還講好下次約吃飯聊天，未料竟天人永隔，不禁難過表示：「巴哥哥我們的約會取消了是嗎？巴哥哥我們說好的約會真的取消了嗎？我希望不是真的」。

資深藝人巴戈遺孀一早就抵達靈堂誦經，二嫂韓德美受訪時透露會火葬，但地點尚未確定，被問及巴戈遺願，她表示：「沒有遺願，4個小孩又大了，基本上很安心，也很放心」，更透露巴戈生前很開朗面對病情，沒有怨天怨地，反倒擔心哥哥身體不好，如今家屬只求一切圓滿就好。