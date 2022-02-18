王嫌持槍逃到該處空屋民宅，警一面談判，一面荷槍實彈將門口包圍。（程炳璋攝）

王嫌走屋瓦飛簷而逃，卻因屋瓦脆弱踩破大洞，掉入空屋。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王嫌掉落處石綿屋瓦碎落一地。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王嫌掉落處石綿屋瓦碎落一地。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

落網的王嫌低頭不發一語。（程炳璋攝）

台南市警6分局18日上午持搜索票跨轄到北區大興路290巷逮捕王姓槍毒犯，王嫌見警敲門急從2樓房間跳窗逃走，在屋簷遮雨棚上跨過10多家民宅，掉落在一間空屋1樓，起身躲藏到2樓陽台，仍遭警方尋獲，他舉槍威脅自戕要求放生路，與警對峙1小時，台南市警6分局偵查隊長冷澤泉趁他鬆懈放槍時直接壓制，成功逮捕王嫌。

這起警匪對峙案原本只是一起簡單的偵辦槍砲案件，台南市南區警方懷疑39歲王嫌擁有槍枝，持搜索票跨轄到北區王家查緝，王嫌阿嬤開門帶警方上樓，警方見他房門反鎖，在門外表明身分，喊話開門。

王嫌見警上門，突然暴走，打開後屋後窗戶，跳窗而出，沿著屋簷跨越10多家民宅，最後因為屋瓦脆弱破裂，他一腳踩空掉入一間空屋民宅1樓，隨即再爬往2樓陽台躲藏。

警方沿他的足跡隨後而至，王嫌見無路可逃，竟舉槍抵住自己太陽穴，要求警放生路，警匪展開對峙。因嫌犯持槍逃竄，警方擔心節外生枝通報支援，現場聚集40名警力將附近團團包圍，甚至有維安小組荷槍實彈，鄰居見狀心驚膽跳，紛紛入屋走避。

警方在屋內為安撫王嫌情緒，收槍蹲下與其談判，王嫌仍堅持不願再進牢裡，經過1小時談話，冷澤泉趁王嫌鬆懈放下槍枝時，突然上前將其壓制，成功逮捕帶回警局，現場無開槍亦無人員傷亡，順利解除危機。