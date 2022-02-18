內政部次長花敬群今日出席「台北市信義區兒福A1公辦都更簽約典禮」時表示，本案是國家住宅及都市更新中心的重要指標案件，預計於116年完成300戶出租住宅、區民活動中心、住宿式長照空間與高齡日照中心等公益設施，未來將提供高品質的公共環境及服務，同時實踐全齡樂活的目標。

花敬群指出，信義兒福A1公辦都更案，基地面積約0.88公頃，開發案完成後，國家住宅及都市更新中心所取得的300戶住宅，將引進醫療服務、高齡服務及全齡住宅管理模式，並結合基地內的公益設施，未來將成為適合銀髮安居、在鄰安老的「全齡生態友善社區」。

兒童福利中心都更案共有6塊基地，鄰近信義計畫區，周邊有捷運板南線交通便利，過去經過不斷地協商，將分散在不同基地的土地權值以等值交換方式，讓大面積的基地產權得以單純化，而全區公益設施也透過整體規劃，集中回饋於本案A1基地，包含區民活動中心、住宿型長照、高齡日照中心、社會住宅等，以創造公共利益集中的最大化。

2021年12月南側B1-1基地已經順利開工，本次A1基地順利招商，其餘基地亦在辦理中，未來中央將與地方及民間持續合作，透過公辦都更推展更新效益，提升國人居住環境及品質，再造城市新風貌。

花敬群強調，住都中心分回的房子全數投入高齡友善社區使用，只租不售，招標過程非常激烈，最後順天建設和維新醫療團隊得標，成為最優團隊。花敬群認為，高齡社會下的住宅政策要搭配什麼功能？國外是給予硬體面的協助，未來台灣要給予全齡友善共榮，這件事情終於要向前邁進，後續還有都更程序，拜託北市要在都更審議過程中，給予協助。而北市府分回的一棟建築，也將成為住宿行長照機構，讓整體變成一個園區。