今年展演的內容有獲得金曲獎、葛萊美獎及美國獨立獎提名的十鼓擊樂團擔綱演出，還特別為清淨創作專屬曲目，震懾整個青青草原。（清境農場提供／吳建輝南投傳真）

目前台14線、台14甲線沿路還有櫻花可看，粉紅色的吉野櫻在草原上盛開，十分浪漫。（清境農場提供／吳建輝南投傳真）

最熱鬧的最受民眾喜愛的「羊咩咩逛大街」，因開放空間難以實聯制，而取消辦理，但仍能與綿羊近距離互動，還有十鼓擊院團精彩的演出，剪羊毛秀。（清境農場提供／吳建輝南投傳真）

清境農場是全台唯一可以體驗高山牧羊的地方，每年奔羊節都吸引上千遊客朝聖，但因疫情奔羊節已經2年沒辦，今年疫情稍稍趨緩，清境奔羊節18日如期登場，但最熱鬧的最受民眾喜愛的「羊咩咩逛大街」，因開放空間難以實聯制，而取消辦理，但仍能與綿羊近距離互動，還有十鼓擊院團精彩的演出，剪羊毛秀。

今年時逢清境農場61周年，每年2月18日都是清境農場場慶，前2年因為疫情關係取消奔羊節活動，往年這時都會有上百羊隻奔跑在台14甲線上，遊客與羊群穿梭在馬路，身受民眾喜愛，但今年疫情關係取消，但今年有首次在清境表演的「十鼓擊樂團」，帶來5首氣勢磅礡的鼓曲，讓現場遊客驚呼連連。

副場長林俊雄表示，今天是清境農場61歲生日，雖然因為疫情取消「羊咩咩逛大街」的活動，但仍吸引許多遊客到清境遊玩，今年展演的內容有獲得金曲獎、葛萊美獎及美國獨立獎提名的十鼓擊樂團擔綱演出，還特別為清淨創作專屬曲目，震懾整個青青草原。

林俊雄說，今天天氣雖然有些許寒意，但仍不減民眾熱情，除了有清淨吉祥物草原鈴盟柯瑞、朵麗，還有OPEN家族的小將、小桃陪伴所有現場的朋友，而目前台14線、台14甲線沿路還有櫻花可看，粉紅色的吉野櫻在草原上盛開，十分浪漫。

林俊雄還說，民眾已能到官網報名幸福秘境野餐趣，也能揪團一日或半日牧羊人，來體驗牧羊人工作，還有馬術教學、羊毛氈手作等體驗活動，歡迎民眾來清境農場享受超療育的農場生活。