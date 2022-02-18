知名女直播主丟丟妹（李明珊）日前突宣布「無限期停播」，儘管目前已復工，爭議仍不斷，昨（17日）被網友爆料停播的主因是其父經營的賭場遭人持槍奪財近千萬，彰化警方也證實此事，但跟丟丟妹停播無直接關係。而丟丟妹稍早也透過經紀人表態了。

根據《三立新聞網》報導，丟丟妹經紀人回應全部交給警方處理，之前公布的無限期停播則是因為工作壓力才讓員工休假。丟丟妹昨（17日）被網友在臉書粉專「靠北直播主」爆料停播的真相，「丟丟妹的爸爸福哥海產，過年期間在彰化伸港開賭場，結果被人持槍搶劫賭場，搜刮走了近千萬的現金」，根據《中時新聞網》掌握的消息，彰化警方證實丟丟妹父親被人搶劫，目前已鎖定特定嫌犯追緝中，但地點為推筒子賭場，賭資百萬不到，初步研判跟丟丟妹停播沒關聯，

丟丟妹年輕漂亮，個性豪邁又大方，臉書已累積破百萬的粉絲，每次開直播都吸引破萬觀眾收看，被封為新一代「直播帶貨天后」，但她也吃過悶虧，曾在節目《小姐不熙娣》坦言被自家員工A錢過，當月整整損失1500萬，為了揪出兇手，她連續看1、2個禮拜的24小時監視器，終於發現廠商的送貨司機和自家倉管手腳不乾淨，因廠商認定丟丟妹的倉管也有錯，只願意賠償800多萬，丟丟妹自行吸收剩下的虧損，但她只把倉管開除，沒要求對方賠償，「因為他也很老了，說難聽一點，賣家產給我，也沒那個錢」。