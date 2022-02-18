高雄消防局提醒民眾安裝熱水器注意事項。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

近日天氣氣溫變化大，根據消防署統計，去年全年度全台發生一氧化碳中毒事故45件，並造成5人死亡，事故發生月份，以2月份占約5成居多。高雄近2年也發生2件中毒事件，所幸都順利出院，消防局也提醒安裝熱水器5大重點，如果對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮者，可洽消防分隊進行居家訪視，經訪視確有中毒潛勢，可申請熱水器遷移或更換補助。

回顧去年案例依據消防署統計，去年全台全年度發生一氧化碳中毒事故45件，並造成5人死亡，116人受傷，事故發生月份，以2月份占約5成居多，原因以陽台通風不良未選用強制排氣型熱水器居多。

而高雄市部分，2020年曾發生過1件一氧化碳中毒案，一家4人送醫，所幸就醫後都順利出院；而去年1月9日高雄大寮一棟大樓也是一家3人頭暈想吐及肚子痛，所幸皆平安康復出院，就是於陽台加蓋處裝設CF式(半密閉自然排氣式，已停產)熱水器，經消防局人員勸導後已改裝電熱水器。

高雄市政府消防局特別提醒民眾，做對5件事，就可避免一氧化碳中毒，首先要選擇安全的品牌，熱水器應貼有CNS（國家標準）檢驗合格標示。第二、要選擇正確的型式，安裝於室外通風良好處得選購屋外式（RF）熱水器；安裝於室內或陽台通風不良處應採室內型燃氣熱水器，如半密閉強制排氣式（FE）熱水器，並應裝設適當的排氣管。

第三、要注意安全的安裝，應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的安裝，並依法於熱水器張貼施工標籤。第四、要保持環境的通風，避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。第五、要注意平時的檢修，熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象、改變熱水器設置位置或更換組件時，均應找合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士處理。

有20多年維修熱水器經驗的洪姓師傅提到，最重要的還是要找合格認證的熱水器及有證照的師傅，目前大家都有基本觀念知道熱水器盡量不要裝於室內，不過還是要特別提醒租屋族，在外租屋前一定要特別注意熱水器安裝在哪，免於身處危險。

高市消防局表示，對家中瓦斯熱水器安裝環境有疑慮者，可洽消防分隊進行居家訪視，如經訪視確有中毒潛勢，今年高市編列預算可申請熱水器遷移或更換補助，辦理期程自今年即日起至4月30日止，低收入戶優先登記每戶1萬2千元，一般戶3千元，但名額有限，如有需要且符合資格的民眾可向鄰近的消防分隊提出申請。