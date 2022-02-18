台南市議員蔡秋蘭於2014年李全教競選台南市議長時，由於沒有遵守民進黨團要求亮票的決議，被報請黨中央開除黨籍後，她不服向法院提起確認黨籍存在之訴並獲勝訴確定。18日她在民進黨台南市黨部舉行記者會，公開澄清她是「100％民進黨籍」。

市黨部主委潘新傳除證實蔡秋蘭是民進黨員外，也提到此次台南市議員各選區的黨內初選都很激烈，呼籲應該良性競爭，同志間不要互相攻擊，避免大選無法團結。

蔡秋蘭表示，2014年台南市議會選舉議長時，民進黨中評會認為她沒有技術亮票，以違反黨紀開除黨籍，但她提出假處分救濟、接受指紋鑑定等方式，證明沒有跑票，並提起確認黨籍存在之訴，經台南高分院更一審判決勝訴，最高法院駁回民進黨上訴確定。

蔡秋蘭指出，當判決確定後，黨中央曾要求她繳納先前的黨職分攤金，她也繳納完成，有收據為證。由於考量黨的團結，她不追究當時對她黨籍問題追殺的人，「委屈自己吞下就好」。不料，選舉一到，卻有人又拿出此一議題操作，非常不可取，她必須站出來捍衛的清白。

蔡秋蘭還認為，司法已經還他公道，希望有心人士不要再拿黨籍問題操作。過去的事如同過眼雲煙，她可以不再追究，但如果因為選舉又有類似刻意打擊他的耳語或訊息，她不排除提告。