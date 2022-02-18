全國高三生畢業考時間，不僅與學習歷程檔案收件時間撞期，甚至還與四技二專統測考期重疊，導致考生無所適從。(全中教提供／李侑珊台北傳真)

技專校院考招新制在今年度上路，但技高高三畢業考不僅與上傳學習歷程時間重疊，普高生與技高生上傳檔案期程也撞期。全國高級中等學校教育產業工會(以下簡稱全中教)今(18)日召開記者會，指出如此制度完全罔顧學習權益，讓技高高三學生因此蠟燭多頭燒，呼籲教育部分流收件，保障技高生。

全中教理事長高孟琳表示，根據教育部規範，全國高三生畢業考時間，不僅與學習歷程檔案收件時間撞期，甚至還與四技二專統測考期重疊，導致考生無所適從，建議教育部應調整為分流處理。

全教總組織部主任吳杰穎認為，普高與技高學子考試時間本來就不一樣，但眼前升學考試時間卻以普高生為主，對技高生十分不公平；此外，技高生的高三畢業考、統測還有學習歷程檔案上傳時間也完全重疊，學生根本來不及完成檔案製作，無所適從，分身乏術，老師與家長也得同樣承受極大的壓力。

台北市高職家長聯合會蕭揚江提到，他的孩子是雙胞胎，分別就讀普高與技高，兩人都是應屆高三學子。當中特別是就讀技高的孩子，得同時準備學習歷程檔案、期末考、統測，「根本是蠟燭多頭燒，壓力非常大」，希望教育部能正視這起現象，讓技高生能有更充裕時間準備升學考試。

全中教秘書長許麗吉指出，學習歷程檔案上傳中央平台截止日期建議分兩階段辦理，且技高過往並無存第6學期的學習亂象，至於是否需要另上傳第6學期成績PDF檔，應依據教育現場實際狀況評估其必要性，針對特殊需求者，應分階段辦理。

許麗吉強調，請教育部及技專校院招生委員會聯合會務必重視技高學子升學權益，還回教育現場正常教學，切勿以僵化的統一政策，罔顧大多數技高學生升學權益。