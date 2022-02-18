雲嘉嘉地區55家企業組成的「義雲會」，今天在嘉義耐斯王子大飯店舉行成立大會暨授証典禮，蔡英文總統親臨監交，經濟部工業局長呂正華授印給創會會長林文村，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及各界人士約200多人到場觀禮，場面盛大，蔡英文說，雲嘉嘉區的聲量很大。
蔡英文表示，感謝林文村創會長籌組義雲會，把雲嘉嘉的產業團結起來，讓大家一起為產業打拚，相信義雲會成立以後有助於提升台灣競爭力，走向國際。
蔡英文說，政府會努力與產業一起打拚，大家關心的土地、電力、碳中和等議題，蘇治芬、蔡易餘、陳明文、劉建國及王美惠委員都不斷向行政院反映地方的意見，雲嘉嘉在立法院聲量很大，行政院會持續推動產業升級轉型，建立強韌的產業供應鏈，也會持續支持觀光文創產業，大家一起團結打拚，一起努力讓世界看到台灣。
嘉義市長黃敏惠表示，雲林及嘉義本身就有些連結，看到林會長把雲嘉嘉產業團結起來，用「打群架」的概念來拚經濟，義雲會還效法關公義薄雲天的精神，把雲嘉嘉的人文特質有情有義彰顯出來，很感動。
林文村表示，義雲會自2020年12月至2020年5月籌備半年，於2021年10月15日完成內政部正式核准登記立案，會員有上市上櫃及優質企業共55位，這些企業年總產值約1300億，包括嘉義縣市35位、雲林縣20位。
林文村說，義雲會取自嘉義的「義」及雲林的「雲」，彰顯嘉義人及雲林人重情義、保守務實的人文特色，也象徵尊崇關公義薄雲天的精神。
義雲會是跨區域、跨業別、跨世代的「3跨」會，會員縱跨3年級至8年級5個世代，義雲會有3S理念，分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength），連結各領域的能量，透過分享，以發揮1加1大於2的力量，促進各企業加速升級及壯大。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。