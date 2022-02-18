蔡英文總統監交，經濟部工業局長呂正華授印給義雲會創會會長林文村。（廖素慧攝）

「義雲會」今天成立大會，蔡英文總統、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及綠營立委都到場。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠致賀義雲會創會會長林文村把雲嘉嘉產業團結起來共創繁榮。（廖素慧攝）

雲嘉嘉地區55家企業組成的「義雲會」，今天在嘉義耐斯王子大飯店舉行成立大會暨授証典禮，蔡英文總統親臨監交，經濟部工業局長呂正華授印給創會會長林文村，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁及各界人士約200多人到場觀禮，場面盛大，蔡英文說，雲嘉嘉區的聲量很大。

蔡英文表示，感謝林文村創會長籌組義雲會，把雲嘉嘉的產業團結起來，讓大家一起為產業打拚，相信義雲會成立以後有助於提升台灣競爭力，走向國際。

蔡英文說，政府會努力與產業一起打拚，大家關心的土地、電力、碳中和等議題，蘇治芬、蔡易餘、陳明文、劉建國及王美惠委員都不斷向行政院反映地方的意見，雲嘉嘉在立法院聲量很大，行政院會持續推動產業升級轉型，建立強韌的產業供應鏈，也會持續支持觀光文創產業，大家一起團結打拚，一起努力讓世界看到台灣。

嘉義市長黃敏惠表示，雲林及嘉義本身就有些連結，看到林會長把雲嘉嘉產業團結起來，用「打群架」的概念來拚經濟，義雲會還效法關公義薄雲天的精神，把雲嘉嘉的人文特質有情有義彰顯出來，很感動。

林文村表示，義雲會自2020年12月至2020年5月籌備半年，於2021年10月15日完成內政部正式核准登記立案，會員有上市上櫃及優質企業共55位，這些企業年總產值約1300億，包括嘉義縣市35位、雲林縣20位。

林文村說，義雲會取自嘉義的「義」及雲林的「雲」，彰顯嘉義人及雲林人重情義、保守務實的人文特色，也象徵尊崇關公義薄雲天的精神。

義雲會是跨區域、跨業別、跨世代的「3跨」會，會員縱跨3年級至8年級5個世代，義雲會有3S理念，分享（Share）、綜效（Synergy）、影響力（Strength），連結各領域的能量，透過分享，以發揮1加1大於2的力量，促進各企業加速升級及壯大。