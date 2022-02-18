美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，認為聯詠上半年毛利率將持續享有產品組合的利多，但下半年仍需再觀察，故維持聯詠313元目標價、評等減碼

美系外資表示，聯詠去年第四季營收季增長7.4%，單季毛利率為51.8%，超過50%大關的預估，表現與其他DDI業者相似，聯詠預計第一季營收將相較去年第四季下滑5%至9%，毛利率落在46%~48%。

就產品面來看，美系外資表示，聯詠第一季LDDI(大尺寸面板驅動IC)營收貢獻將持平至微降，SMDDI(中小尺寸面板驅動IC)營收將呈現中個位數下滑，其中智慧手機DDI下降趨勢明顯，達雙位數，自動化DDI則會大幅成長逾30%，非驅動 IC則會有高雙位數下滑，單季整體毛利率將相較去年第四季下滑，其中一原因就是聯詠在去年第四季，有溢價支付的急單。

整體來說，聯詠上半年在產品組合加持下，可享有毛利率的優勢，但下半年則須持續關注，故維持聯詠313元目標價、評等減碼。